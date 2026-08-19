Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. august 2026Meniny má Lýdia
< sekcia Ekonomika

Drucker pripustil, že SR by mohla prísť o milióny eur z plánu obnovy

.
Na snímke minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže a dočasne poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa usmieva počas príchodu na 150. rokovanie vlády SR v Bratislave v stredu 19. augusta 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Všetky míľniky a ciele z plánu obnovy je potrebné splniť najneskôr do 31. augusta.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovensku by sa malo podariť dotiahnuť väčšinu míľnikov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, aj keď sa môže stať, že o jednotky miliónov príde. V stredu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD).

„Verím, že sa to dotiahne, že nebudeme nejako významne sankcionovaní. Môže sa stať, že to budú jednotky možno miliónov niekde, kde budeme tesne pod koeficient v investičných veciach, ale tie veľké investície, ako sú nemocnice, záchranky, reformy, všetko verím, že splníme,“ skonštatoval Drucker.

Minister podľa svojich slov aj v stredu počas rokovania vlády ministrov požiadal, aby posledné dva týždne brali „krízovo“ a dokončili, čo treba. Všetky míľniky a ciele z plánu obnovy je potrebné splniť najneskôr do 31. augusta.

O budúcnosti úradu sa podľa Druckera bude diskutovať na konci roka. Informácie o tom, že by ho vo vedení úradu mal niekto nahradiť, nemá.
.

Neprehliadnite

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: A. Krajčoviech: F1 je moja srdcovka

Kupujete krájané melóny? Jedna chyba predajcu vás môže stáť zdravie

KOMENTÁR J. HRABKA: Na čakačke

GÉCZ: Každý druhý deň riešime opité dieťa, najmladšie malo 9 rokov