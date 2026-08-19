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Drucker pripustil, že SR by mohla prísť o milióny eur z plánu obnovy
Všetky míľniky a ciele z plánu obnovy je potrebné splniť najneskôr do 31. augusta.
Autor TASR
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Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovensku by sa malo podariť dotiahnuť väčšinu míľnikov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, aj keď sa môže stať, že o jednotky miliónov príde. V stredu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD).
„Verím, že sa to dotiahne, že nebudeme nejako významne sankcionovaní. Môže sa stať, že to budú jednotky možno miliónov niekde, kde budeme tesne pod koeficient v investičných veciach, ale tie veľké investície, ako sú nemocnice, záchranky, reformy, všetko verím, že splníme,“ skonštatoval Drucker.
Minister podľa svojich slov aj v stredu počas rokovania vlády ministrov požiadal, aby posledné dva týždne brali „krízovo“ a dokončili, čo treba. Všetky míľniky a ciele z plánu obnovy je potrebné splniť najneskôr do 31. augusta.
O budúcnosti úradu sa podľa Druckera bude diskutovať na konci roka. Informácie o tom, že by ho vo vedení úradu mal niekto nahradiť, nemá.
„Verím, že sa to dotiahne, že nebudeme nejako významne sankcionovaní. Môže sa stať, že to budú jednotky možno miliónov niekde, kde budeme tesne pod koeficient v investičných veciach, ale tie veľké investície, ako sú nemocnice, záchranky, reformy, všetko verím, že splníme,“ skonštatoval Drucker.
Minister podľa svojich slov aj v stredu počas rokovania vlády ministrov požiadal, aby posledné dva týždne brali „krízovo“ a dokončili, čo treba. Všetky míľniky a ciele z plánu obnovy je potrebné splniť najneskôr do 31. augusta.
O budúcnosti úradu sa podľa Druckera bude diskutovať na konci roka. Informácie o tom, že by ho vo vedení úradu mal niekto nahradiť, nemá.