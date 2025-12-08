< sekcia Ekonomika
Drucker: Rozhodnutia k výzvam budem prijímať na základe faktov
Drucker to v pondelok uviedol po zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti, ktorý sa týmito kauzami zaoberal.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. decembra (TASR) - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) dočasne poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, bude rozhodnutia k sporným inovačným výzvam aj k Národnému technologickému a inovačnému centru (NITC) prijímať iba na základe faktov. Drucker to v pondelok uviedol po zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti, ktorý sa týmito kauzami zaoberal.
„Dnes som sa zúčastnil na rokovaní Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, kde som jasne a otvorene prezentoval postoj Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku k inovačným výzvam a k projektu Národného inovačného a technologického centra (NITC). Zaručujem, že všetky procesy prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou,“ uviedol Drucker. Rozhodnutia chce prijímať výlučne na základe faktov, výsledkov preverovania a v súlade so zákonom, nie pod politickým tlakom ani na základe dojmov. „Verejnosti aj médiám poskytnem úplné, presné a zrozumiteľné informácie. Budem tak robiť otvorene a transparentne, bez skratiek či zamlčaní,“ dodal minister.
Pre sporný nákup bývalého outletu Voderady pri Trnave zo zdrojov štátu sa uskutoční poslanecký prieskum na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Opoziční poslanci kritizovali najmä podľa nich predraženú cenu nehnuteľnosti, ale aj spôsob úhrady, ktorý podľa nich nemal oporu v zákone.
Bývalý šéf úradu podpredsedu vlády Peter Kmec (Hlas-SD) kritiku odmietol a argumentoval okrem iného znaleckým posudkom. Podľa neho má nehnuteľnosť vo Voderadoch hodnotu 19,3 milióna eur. NITC však areál získalo za 16,9 milióna eur. Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) upozornila, že v roku 2021 získala realitná spoločnosť tieto nehnuteľnosti za päť miliónov eur.
