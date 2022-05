Drucker: Slovnaft treba termínovať na spracovanie inej ako ruskej ropy

Bratislava 11. mája (TASR) – K hlasom, ktoré v poslednom čase kritizujú rafinériu Slovnaft za vysoké marže pri spracovaní ruskej ropy a vysoké ceny palív, sa pripojila aj mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení exministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Rafinéria by povinne mala zverejňovať marže pri predaji benzínu a nafty a zároveň musí firma dostať od vlády termín, dokedy musí byť schopná spracovať inú ako ruskú ropu, uviedla v stredu strana.



"Je namieste vykonať voči Slovnaftu mimoriadnu manažérsku operáciu, ktorá umožní štátu kontrolovať procesy vedúce k najrýchlejšiemu ukončeniu závislosti od ruskej ropy," tvrdí Drucker. Ak sa táto operácia vo vopred stanovenom termíne nepodarí, je podľa neho na mieste, aby štát prijal rozhodnutie o vyvlastnení podniku Slovnaft z dôvodu vykonávania aktivít v rozpore s bezpečnostnými záujmami krajiny.



Drucker zdôraznil, že jednostranná závislosť Slovenska od ruskej ropy je škodlivá, a to aj v prípade, keby nebola vojna. V prípade Ruska sa však aj ukazuje, že zneužíva našu a európsku závislosť a ohrozuje slovenské bezpečnostné a hospodárske záujmy. Maďarským MOL-om vlastnená rafinéria Slovnaft neurobila podľa šéfa Dobrej voľby nič, aby sa závislosti zbavila. Navyše, hoci odoberá lacnejšiu ruskú ropu, na cenách jej produktov sa to neprejavuje. Dokonca prestala zverejňovať marže pri predaji benzínu a nafty, dodal Drucker.