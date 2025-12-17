< sekcia Ekonomika
Drucker: ÚPPV si bude žiadať, aby sa mu niekto plnohodnotne venoval
Informoval, že teraz na ÚPPV „nastavuje procesy“.
Autor TASR
Bratislava 17 decembra (TASR) - Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku si bude žiadať, aby sa mu niekto plnohodnotne venoval. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu Tomáš Drucker (Hlas-SD), minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poverený vedením ÚPPV. Druckerov predchodca na poste podpredsedu vlády Peter Kmec (Hlas-SD) podal v polovici novembra demisiu po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií.
„Povedal som, že dokončím túto časť auditov a kontrol. Debatovali sme o tom aj v strane, že treba, aby sa už ÚPPV niekto plnohodnotne venoval. Čaká nás pomerne náročné obdobie. Aj dnes som na rokovaní vlády informoval kolegov, že budúci rok sa uzatvára plán obnovy, sú rozbehnuté stovky rôznych investičných projektov od škôlok, základných škôl, nemocníc, veľkých zariadení sociálnych služieb, ale aj v iných oblastiach informatizácie, digitalizácie,“ zdôraznil.
„Teraz treba začať pridávať, robiť väčšiu kontrolu, nastaviť procesy. Požiadal som všetkých kolegov-ministrov, aj ministerky, aby to nebrali ako nejaký prejav nedôvery, ale aby aj sami vnímali to, že budeme musieť oveľa intenzívnejšie komunikovať v rámci našich úradov. Myslím si preto, že si ÚPPV bude vyžadovať plnohodnotného človeka,“ vysvetlil.
Informoval, že teraz na ÚPPV „nastavuje procesy“. „Trochu mením štruktúru, aby tam vznikol krízový tím, ktorý bude teraz oveľa detailnejšie sledovať a vyhodnocovať stav projektov. Po prvé, sú to obrovské peniaze, ktoré majú vplyv na ekonomiku. Po druhé, keby sme nesplnili niektoré ciele, tak, naopak, ešte budeme musieť peniaze vracať,“ dodal Drucker.
Kmec podal demisiu 15. novembra po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií v celkovej sume okolo 200 miliónov eur. Kritici mu vyčítali najmä napojenie vybraných firiem na stranu Hlas-SD. Kmec však zásadnejšie chyby nepripustil. Na tlačovej konferencii uviedol, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas-SD, Slovenska aj priemyslu.
