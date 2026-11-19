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Drucker: V ére AI sa treba sústrediť na prenositeľné zručnosti
Rada ministrov schválila závery týkajúce sa posilnenia pozície mladých ľudí v meniacom sa informačnom prostredí a závery o zvýšení zručností a kompetencií potrebných na prácu s umelou inteligenciou.
Autor TASR
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Brusel 19. novembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) mení trh práce a preto sa treba sústrediť na budovanie nových zručností a podporiť takzvané prenositeľné zručnosti. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli minister školstva SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre vzdelávanie a mládež, informuje spravodajca TASR.
Rada ministrov schválila závery týkajúce sa posilnenia pozície mladých ľudí v meniacom sa informačnom prostredí a závery o zvýšení zručností a kompetencií potrebných na prácu s umelou inteligenciou. Závery vyzývajú členské štáty EÚ, aby občanom v každej fáze života poskytli zručnosti potrebné na efektívne, kritické a zodpovedné využívanie AI a stanovujú opatrenia zamerané na to, aby sa všetky úrovne a formy vzdelávania a odbornej prípravy prispôsobili technologickým zmenám.
Dokument zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby boli pracovníci plne pripravení na trh práce založený na AI, a to prostredníctvom pokročilého a celoživotného vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie.
V tomto duchu sa vyjadril aj Drucker, ktorý upozornil, že trh práce sa mení a umelá inteligencia ukazuje, že mnohé povolania sa zásadným spôsobom zmenia, možno zaniknú a vzniknú také, o ktorých ešte netušíme.
„Slovensko nastúpilo veľkú transformačnú cestu. Vraciame sa k podstate vzdelávania. Nie mať encyklopedické vedomosti, ktoré neviete používať, ale to, čo je podstatou vzdelávania po stáročia, mať vedomosti, ktoré viete v živote využívať. Preto sa zameriavame na takzvané prenositeľné zručnosti, ako riešiť problémy, posudzovať informácie, triediť ich a vyhodnocovať,“ opísal situáciu Drucker.
„Umelá inteligencia je obrovský fenomén, ktorý zasahuje všetkých a školstvo špeciálne. O to viac považujem rolu človeka ako ľudskej bytosti, učiteľa za podstatnú,“ vysvetlil. Dodal, že moderné technológie zasahujú do životov ľudí príliš a umelá inteligencia zvyšuje tieto riziká, keď nielen deti, ale aj dospelí sa čoraz viac spoliehajú na to, že si nemusia vytvárať vlastný názor na mnohé záležitosti.
Vyjadril obavy, že ak tento trend bude pokračovať, „ohrozená je celá civilizácia“. „My, ministri vzdelávania, sme zodpovední za budúcnosť našich krajín a budúcnosť civilizácie. Musíme si hovoriť pravdu, potrebujeme mať dáta. Som rád, že na úrovni EÚ sme schopní hovoriť oveľa akčnejšie a skôr, ako to bolo v prípade sociálnych sietí,“ povedal.
Upozornil, že Slovensko má „moderný systém celoživotného vzdelávania“ alebo vzdelávania dospelých, lebo je jasné, že nastáva doba, keď vzdelanie, ktoré ľudia nadobudnú za mladi, už nemôže stačiť na celý život, že bude potrebné sa prevzdelávať, meniť zručnosti a prispôsobovať sa novým potrebám.
Zdôraznil, že rezort školstva na Slovensku vkladá finančné prostriedky, aby umožňoval občanom si vyberať kurzy, v ktorých sa chcú zlepšovať, ale priznal, že ešte treba popracovať na odstraňovaní bariér pre tých, pre ktorých je vzdelávanie a budovanie nových zručností náročnejšie a zvyšovať dostupnosť takéhoto vzdelávania.
Rada ministrov schválila závery týkajúce sa posilnenia pozície mladých ľudí v meniacom sa informačnom prostredí a závery o zvýšení zručností a kompetencií potrebných na prácu s umelou inteligenciou. Závery vyzývajú členské štáty EÚ, aby občanom v každej fáze života poskytli zručnosti potrebné na efektívne, kritické a zodpovedné využívanie AI a stanovujú opatrenia zamerané na to, aby sa všetky úrovne a formy vzdelávania a odbornej prípravy prispôsobili technologickým zmenám.
Dokument zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby boli pracovníci plne pripravení na trh práce založený na AI, a to prostredníctvom pokročilého a celoživotného vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie.
V tomto duchu sa vyjadril aj Drucker, ktorý upozornil, že trh práce sa mení a umelá inteligencia ukazuje, že mnohé povolania sa zásadným spôsobom zmenia, možno zaniknú a vzniknú také, o ktorých ešte netušíme.
„Slovensko nastúpilo veľkú transformačnú cestu. Vraciame sa k podstate vzdelávania. Nie mať encyklopedické vedomosti, ktoré neviete používať, ale to, čo je podstatou vzdelávania po stáročia, mať vedomosti, ktoré viete v živote využívať. Preto sa zameriavame na takzvané prenositeľné zručnosti, ako riešiť problémy, posudzovať informácie, triediť ich a vyhodnocovať,“ opísal situáciu Drucker.
„Umelá inteligencia je obrovský fenomén, ktorý zasahuje všetkých a školstvo špeciálne. O to viac považujem rolu človeka ako ľudskej bytosti, učiteľa za podstatnú,“ vysvetlil. Dodal, že moderné technológie zasahujú do životov ľudí príliš a umelá inteligencia zvyšuje tieto riziká, keď nielen deti, ale aj dospelí sa čoraz viac spoliehajú na to, že si nemusia vytvárať vlastný názor na mnohé záležitosti.
Vyjadril obavy, že ak tento trend bude pokračovať, „ohrozená je celá civilizácia“. „My, ministri vzdelávania, sme zodpovední za budúcnosť našich krajín a budúcnosť civilizácie. Musíme si hovoriť pravdu, potrebujeme mať dáta. Som rád, že na úrovni EÚ sme schopní hovoriť oveľa akčnejšie a skôr, ako to bolo v prípade sociálnych sietí,“ povedal.
Upozornil, že Slovensko má „moderný systém celoživotného vzdelávania“ alebo vzdelávania dospelých, lebo je jasné, že nastáva doba, keď vzdelanie, ktoré ľudia nadobudnú za mladi, už nemôže stačiť na celý život, že bude potrebné sa prevzdelávať, meniť zručnosti a prispôsobovať sa novým potrebám.
Zdôraznil, že rezort školstva na Slovensku vkladá finančné prostriedky, aby umožňoval občanom si vyberať kurzy, v ktorých sa chcú zlepšovať, ale priznal, že ešte treba popracovať na odstraňovaní bariér pre tých, pre ktorých je vzdelávanie a budovanie nových zručností náročnejšie a zvyšovať dostupnosť takéhoto vzdelávania.