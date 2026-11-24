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Drucker: Zmena kompetencií je potrebná na prípravu nových eurofondov
Pozmeňujúci návrh, ktorý novelizuje zákon o organizácii činnosti vlády, predložil v utorok podvečer koaličný poslanec Erik Vlček (Hlas-SD).
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Minister školstva poverený riadením Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD) prijíma kritiku za legislatívny postup pri snahe o zmenu kompetencií úradu cez nesúvisiaci zákon. Je však presvedčený, že táto zmena je potrebná pre kvalitnú prípravu nových eurofondov a nemal by sa pritom strácať čas. Vyhlásil to v utorok vo svojom vystúpení v Národnej rade (NR) SR.
Pozmeňujúci návrh, ktorý novelizuje zákon o organizácii činnosti vlády, predložil v utorok podvečer koaličný poslanec Erik Vlček (Hlas-SD) v rámci rozpravy k návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Takýto postup kritizoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý), pod ktorého v súčasnosti patria eurofondy, ako aj predstavitelia opozície.
„Mrzí ma, samozrejme, že sme nenašli dohodu s pánom ministrom Migaľom a prijímam kritiku za spôsob, akým to prišlo. Ale my nemáme čas,“ zdôraznil Drucker. Pripomenul, že v súvislosti s pripravovaným novým viacročným rozpočtom Európskej únie (EÚ) od roku 2028 dochádza ku komplexnej zmene filozofie financovania z tradičných eurofondov na princíp reforiem, aký fungoval pri pláne obnovy. Nový Národný a regionálny partnerský plán (NRPP) je potrebné predložiť do konca budúceho roka. Odborné kapacity, ktoré pripravovali aj plán obnovy, sa podľa Druckera nachádzajú na úrade podpredsedu vlády a je potrebné ich využiť.
„Ja som presvedčený, že zákon o deradikalizácii je pripravený dobre na to, aby bol schválený. Ak má byť predmetom toho, že sa tu bude politikárčiť, ja som pripravený s kolegami hovoriť aj o úprave tejto kompetenčnej zmeny. Ale táto kompetenčná zmena je v záujme prípravy budúceho Národného a regionálneho partnerského plánu,“ doplnil Drucker.
Pozmeňujúci návrh, ktorý novelizuje zákon o organizácii činnosti vlády, predložil v utorok podvečer koaličný poslanec Erik Vlček (Hlas-SD) v rámci rozpravy k návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Takýto postup kritizoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý), pod ktorého v súčasnosti patria eurofondy, ako aj predstavitelia opozície.
„Mrzí ma, samozrejme, že sme nenašli dohodu s pánom ministrom Migaľom a prijímam kritiku za spôsob, akým to prišlo. Ale my nemáme čas,“ zdôraznil Drucker. Pripomenul, že v súvislosti s pripravovaným novým viacročným rozpočtom Európskej únie (EÚ) od roku 2028 dochádza ku komplexnej zmene filozofie financovania z tradičných eurofondov na princíp reforiem, aký fungoval pri pláne obnovy. Nový Národný a regionálny partnerský plán (NRPP) je potrebné predložiť do konca budúceho roka. Odborné kapacity, ktoré pripravovali aj plán obnovy, sa podľa Druckera nachádzajú na úrade podpredsedu vlády a je potrebné ich využiť.
„Ja som presvedčený, že zákon o deradikalizácii je pripravený dobre na to, aby bol schválený. Ak má byť predmetom toho, že sa tu bude politikárčiť, ja som pripravený s kolegami hovoriť aj o úprave tejto kompetenčnej zmeny. Ale táto kompetenčná zmena je v záujme prípravy budúceho Národného a regionálneho partnerského plánu,“ doplnil Drucker.