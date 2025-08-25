< sekcia Ekonomika
Druhá etapa vodozádržných opatrení v Skalici má pokračovať
Prvá etapa sa začala 21. júla na ulici Pod Hájkom, jej súčasťou je aj rekonštrukcia prístupovej cesty
Autor TASR
Skalica 25. augusta (TASR) - Mesto Skalica ohlásilo na pondelok začiatok stavebných prác druhej etapy projektu vodozádržných opatrení na Ulici L. Svobodu. Počas stavebných prác bude na niekoľko týždňov znemožnené parkovanie na rekonštruovaných parkovacích miestach. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Prvá etapa sa začala 21. júla na ulici Pod Hájkom, jej súčasťou je aj rekonštrukcia prístupovej cesty. Postupne dôjde k obnove celkovo troch parkovísk na uliciach Pod Hájkom, L. Svobodu a Dr. Clementisa.
Cieľom projektu je opraviť povrchy, podporiť zadržiavanie dažďovej vody a zlepšiť mikroklímu. Dôjde k výmene nepriepustných povrchov za priepustné, ale aj k výsadbe 21 stromov, 20 trvaliek, 304 okrasných tráv a 252 štvorcových metrov parkového výsevu.
Zhotoviteľom je spoločnosť Eurovia SK. Projekt je realizovaný z finančnej dotácie Programu Slovensko vo výške 696.186 eur a z financií mesta vo výške 59.156 eur. Celkový rozpočet je 755.342 eur. Dokončenie projektu je naplánované na október.
