Druhá najväčšia ruská banka oznámila pokles zisku

Moskva 31. júla (TASR) - Druhá najväčšia banka v Rusku VTB oznámila za 2. štvrťrok pokles zisku približne o desatinu, keď výsledky ovplyvnili vysoké úrokové sadzby. Tie znižujú dopyt po bankových úveroch. Za celý rok však banka svoje vyhliadky zlepšila. Informovali o tom agentúry Reuters a TASS.



VTB vo štvrtok oznámila, že v 2. kvartáli dosiahla čistý zisk 139,2 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 1,72 miliardy USD (1,49 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles približne o 10 %. Za celý 1. polrok však zisk banky vďaka vývoju v 1. kvartáli vzrástol, a to o 1,2 % na 280,4 miliardy rubľov.



Za poklesom zisku sú podľa banky vysoké úrokové sadzby. Tie sa odrážajú na dopyte po pôžičkách. Od začiatku roka klesla hodnota úverov pre individuálnych klientov o takmer 4 %.



VTB však zlepšila vyhliadky zisku za celý rok 2025. Pôvodne počítala so ziskom na úrovni 430 miliárd rubľov, teraz očakáva, že dosiahne 500 miliárd rubľov. Banka totiž začala viac zarábať na poplatkoch a províziách z cezhraničných transakcií, a to aj napriek rozsiahlym sankciám západných štátov.



Okrem toho VTB očakáva zlepšenie situácie v 2. polroku potom, ako ruská centrálna banka na ostatnom zasadnutí v júli znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 200 bázických bodov na 18 %. V tejto súvislosti finančný riaditeľ VTB Dmitrij Pjanov pre agentúru Reuters povedal, že každé zníženie hlavnej úrokovej sadzby zo strany centrálnej banky o 100 bázických bodov predstavuje pre VTB zvýšenie čistého zisku o 20 miliárd rubľov.



(1 EUR = 1,1527 USD)