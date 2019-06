Druhá trasa Severného prúdu 2 nepovedie cez dánske výsostné vody

Projektanti plynovodu majú ďalšie dve trasy, po ktorých by sa dostali k nemeckému pobrežiu. Obe vedú pomimo dánskych výsostných vôd.

Kodaň/Moskva 29. júna (TASR) - Pre konflikt s Dánskom o vedení trasy plynovodu Severný prúd 2 sa projekt zrejme nedokončí po pôvodne zamýšľanej trase cez dánske výsostné vody. Namiesto toho sa im v Baltskom mori veľkým oblúkom vyhne. Nepovedie južne vedľa ostrova Bornholm. Uviedlo to v piatok (28. 6.) vedenie firmy, ktorá realizuje projekt a sídli vo Švajčiarsku.



„Tento krok pokladáme za nevyhnutný, lebo dánska vláda za dva roky, čo dostala našu požiadavku, nebola schopná na ňu zareagovať,“ uviedol šéf firmy Matthias Warnig vo svojom vyjadrení. Súčasne zdôraznil, že potrubie plynovodu je už položené vo výsostných vodách štyroch krajín.



Alexej Miller, šéf ruského štátneho koncernu Gazprom, agentúre Tass povedal, že aj v prípade, keď sa nezíska povolenie od dánskej vlády, práce na ukladaní potrubia plynovodu sa dokončia podľa plánu do konca decembra tohto roku. Do Nemecka bude druhou vetvou Severného prúdu prichádzať ročne 55 miliárd kubických metrov zemného plynu. Rovnakú prepravnú kapacitu má aj prvá vetva Severného prúdu, ktorá je už niekoľko rokov v prevádzke.