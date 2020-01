Druhé kolo dotácií na nabíjačky pre elektromobily otvoria aj pre firmy

Bratislava 24. januára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR plánuje koncom februára spustiť druhé kolo dotácií na nabíjacie stanice pre elektromobily. Na rozdiel od prvého kola, ktoré bolo určené pre obce a mestá, budú môcť o príspevok na zriadenie stanice požiadať aj firmy. V prvom kole ministerstvo eviduje okolo 80 úspešných žiadateľov. Pre TASR to na piatkovom otvorení Salónu elektromobilov v bratislavskom centre Bory Mall povedala riaditeľka odboru priemyselného rozvoja MH SR Andrea Farkašová.



"Chceme zapojiť do tejto výzvy okrem obcí a samospráv aj podnikateľské subjekty. Bližšie informácie budú verejnosti sprístupnené až po vyhlásení výzvy," povedala Farkašová. Nie je tak zatiaľ jasné, aká bude napríklad maximálna výška príspevku od štátu či aká bude celková suma určená na toto kolo dotácií. V prvom kole mohli obce, mestá či nimi zriadené organizácie požiadať maximálne o 5000 eur a celková suma na podporu nabíjacej infraštruktúry bola 500.000 eur. Záujem samospráv však bol nižší ako ponúknutá suma a z polmiliónového balíka sa podarilo vyčerpať iba 430.000 eur.



Adrián Krajňák z odboru priemyselného rozvoja MH v panelovej diskusii Salónu elektromobilov spresnil, že najväčší problém v súvislosti s infraštruktúrou je podľa MH nedostatok nabíjacích staníc na striedavý prúd. "Táto infraštruktúra je značne poddimenzovaná a často nedostatok týchto pomalších nabíjacích staníc je bariérou pre to, aby si človek kúpil elektromobil," povedal Krajňák. Ministerstvo chce preto podporovať rozvoj tejto nabíjacej infraštruktúry.



Bratislavský Salón elektromobilov ponúka takmer tri desiatky automobilov na batérie dostupných na slovenskom trhu aj stánky poskytovateľov podporných služieb pre elektromobilitu. Výstava aj sprievodný program sú naplánované do nedele 26. januára.