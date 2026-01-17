< sekcia Ekonomika
Druhý pilier vstúpil do roka 2026 s 2,05 milióna sporiteľmi
V roku 2026 sa 18-percentné povinné odvody sporiteľov rozdeľujú tak, že 14 % ostáva v Sociálnej poisťovni a 4 % putujú na súkromný účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Druhý pilier vstúpil do roku 2026 s počtom sporiteľov 2,045 milióna a majetkom 19,132 miliardy eur. Rok 2025 bol podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) úspešný, keď zhodnotenie úspor bolo kladné vo všetkých fondoch bez ohľadu na ich typ.
V roku 2025 pribudlo v druhom pilieri viac ako 110.000 sporiteľov, z toho takmer 60 % na základe automatického vstupu. Do dôchodku z druhého piliera odišlo viac ako 12.000 sporiteľov. Prírastok majetku počas roka 2025 dosiahol takmer dve miliardy eur, pričom príspevky sporiteľov prekročili 1,1 miliardy eur a takmer miliardu eur tvorilo zhodnotenie úspor.
V decembri 2025 sa skončili riadené presuny úspor podľa predvolenej investičnej stratégie vo všetkých piatich dôchodkových správcovských spoločnostiach. Výsledkom je viac ako 80 % majetku v indexových dôchodkových fondoch. Zhodnotenie indexových dôchodkových fondov bolo v roku 2025 v priemere sedem percent s rozpätím 6,4 až 7,5 percenta. Garantované dôchodkové fondy uzavreli rok 2025 s priemerným ročným zhodnotením dve percentá, v rozpätí od 0,5 percenta do 3 percent.
„Uplynulý volatilný rok na finančných trhoch učí investorov aj sporiteľov trpezlivosti a opatrnosti,“ uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov. Podľa neho budú výkyvy na akciových trhoch pri vyššom podiele majetku v negarantovaných fondoch výraznejšie vplývať na výšku úspor.
