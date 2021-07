Drvivá väčšina krajín OECD schválila globálnu daň vo výške 15 %

Paríž 1. júla (TASR) - Drvivá väčšina krajín, ktoré rokujú o globálnej revízii cezhraničného zdaňovania nadnárodných spoločností, podporila plány na zavedenie nových pravidiel pre zdaňovanie globálnych firiem a schválili globálnu daňovú sadzbu minimálne 15 %. Oznámila to vo štvrtok po dvoch dňoch rokovaní Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Približne 130 štátov a jurisdikcií sa podpísalo pod globálnu daňovú reformu, ktorá zabezpečí, aby nadnárodné spoločnosti platili svoj spravodlivý podiel na dani tam, kde podnikajú.



„Podrobný plán zavedenia dane spolu s ostatnými otázkami bude dokončený do októbra 2021,“ uvádza sa vo vyhlásení OECD, ktoré podpísalo 130 zo 139 krajín a jurisdikcií zapojených do rokovaní.



OECD so sídlom v Paríži vo svojom vyhlásení skonštatovala, že globálna daň na úrovni minimálne 15 % z príjmu právnických osôb, vrátane amerických gigantov Google, Amazon, Facebook a Apple, by mohla ročne priniesť ďalšie globálne daňové príjmy vo výške približne 150 miliárd USD (126,22 miliardy eur).



Dodala, že nové pravidlá zdaňovania veľkých nadnárodných spoločností povedú k presunutiu zdanenia ziskov vo výške viac ako 100 miliárd USD do krajín, kde boli vygenerované.



Dohodu by mali na budúci týždeň schváliť ministrom financií krajín skupiny G20 na stretnutí v Benátkach.



Formálna dohoda v rámci OECD nasleduje po schválení návrhu na minimálnu globálnu daň skupinou najbohatších štátov G7 minulý mesiac na samite v Británii. Americká ministerka financií Janet Yellenová vtedy vyhlásila, že globálna minimálna daň ukončí preteky o čo najnižšiu daňovú sadzbu v snahe prilákať obrie nadnárodné firmy. Tie totiž vyhľadávajú jurisdikcie s nízkymi daňami, ako sú Írsko či britské Panenské ostrovy, kde si vytvoria centrály a odvádzajú tam daň, hoci ich zákazníci, prevádzky aj riadiaci pracovníci sú umiestnení inde.



Yellenová dnes privítala podpis dohody a skonštatovala, že je to šanca vybudovať globálny a domáci daňový systém, ktorý umožní americkým pracovníkom a podnikom férovo súťažiť a zvíťaziť vo svetovej ekonomike.



„Dnešná dohoda 130 krajín, ktoré predstavujú viac ako 90 % globálneho hrubého domáceho produktu (HDP), je jasným znamením - závod o (daňové) dno je o krok bližšie ku svojmu koncu,“ vyhlásila Yellenová.



Aj Nemecko už stihlo reagovať na podpis dohody a označilo ho za „kolosálny krok k daňovej spravodlivosti“.



Ale štáty Európskej únie (EÚ) s nízkymi daňami, ako sú Írsko a Maďarsko, odmietli podpísať dohodu. To zvýraznilo pretrvávajúce rozdiely v prístupe ku globálnej dani.