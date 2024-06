Držitelia ukrajinských dlhopisov môžu odpísať 30-42 %

Londýn/Kyjev 20. júna (TASR) - Držitelia ukrajinských dlhopisov by mohli čeliť odpisom v rozmedzí 30 % až 42 % v rámci dohody o reštrukturalizácii dlhu. Kyjev sa však pravdepodobne vyhne tvrdému bankrotu. Uviedla to vo štvrtok banka JPMorgan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vojnou zničená Ukrajina zápasí s časom pri snahe o reštrukturalizáciu svojich dlhopisov v hodnote približne 20 miliárd USD (18,66 miliardy eur), ktorým koncom augusta vyprší pozastavenie platieb.



Prvé kolo formálnych rozhovorov s držiteľmi dlhopisov neprinieslo dohodu, oznámila v pondelok (17. 6.) vláda v Kyjeve. Zvýšilo sa tak riziko, že Ukrajina skĺzne do platobnej neschopnosti, ak nedosiahne dohodu o reštrukturalizácii alebo predĺžení moratória na platby.



Nishant M. Poojary, stratég JPMorgan, v poznámke pre klientov uviedol, že obe strany boli vo svojich návrhoch dosť vzdialené.



Ukrajina sa od ruskej invázie vo februári 2022 zmieta v hospodárskej kríze.



JPMorgan vo svojich výpočtoch simulovala kompromis "niekde uprostred", ktorý zahŕňa prvky navrhované vládou aj skupinou držiteľov dlhopisov.



Tento hypotetický kompromis by zahŕňal tri rôzne nástroje: štandardné dlhopisy, dlhopisy s kupónmi a tretí nástroj, kde sa istina aj kupóny upravujú na základe priemerného daňového príjmu, uviedla banka.



"Prípadné odpisy by sa v tomto balíku mohli pohybovať v rozmedzí 30 % až 42 %," povedal Poojary.



Napriek tomu, že cesta k reštrukturalizácii dlhu Ukrajiny vyzerá hrboľato, celková trajektória je pozitívna, povedal Poojary a dodal, že banka vidí "nízku pravdepodobnosť tvrdého zlyhania".



Pripustil však, že existuje veľa problematických bodov a subjektívnych problémov, ktoré je potrebné vyriešiť pred prípadnou dohodou.



(1 EUR = 1,0719 USD)