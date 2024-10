Saková: Pomoc v súvislosti s energiami bude predstavená po odsúhlasení

Bratislava 2. októbra (TASR) - Adresná pomoc, ktorá súvisí s cenami energií domácností, bude predstavená po odsúhlasení predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). V súčasnosti by tak medzi zainteresovanými stranami, ako aj Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva (MH) SR mali prebiehať potrebné rokovania. Informovala o tom v stredu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"My to včas oznámime, keď k tomu zasadne koaličná rada. A dnes, pokiaľ viem, taktiež prebieha aj bod vo veci kompenzácií nielen cien elektrických energií, ale všeobecne. Takže pripravovala som materiály a budeme určite včas informovať a nenecháme verejnosť v nevedomosti," uviedla ministerka.



Rezort hospodárstva by mal viesť rokovania so Slovenskými elektrárňami s cieľom vyrokovať a podpísať implementačnú zmluvu. V momente, keď bude implementačná zmluva v celom rozsahu dohodnutá, prestaví ju MH verejnosti, doplnila Saková.



Na záver upozornila, že zvyšovanie cien energií sa netýka len Slovenskej republiky, ale ide o problém celej Európskej únie.