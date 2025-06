D. Saková: Slovensko má dostatok jadrového paliva

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovensko má k dispozícii dostatok jadrového paliva na prevádzku svojich elektrární. V tejto súvislosti boli využité všetky možnosti, vrátane opcií zo zmluvy na dodávku paliva od ruského dodávateľa TVEL. Rovnako sú podpísané zmluvy na budúce dodávky s francúzskym a americkým dodávateľom. Úplné zastavenie dodávok tohto paliva z Ruska by však v budúcnosti mohlo spôsobiť problémy. Upozornila na to v Národnej rade (NR) SR ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



V rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok na členov vlády odpovedala na otázku, ktorú jej položila opozičná poslankyňa Beáta Jurík: „Vážená pani ministerka, majú Slovenské elektrárne naskladnený dostatok paliva, pokiaľ by dodávky od TVEL boli prerušené? Ak áno, na akú dobu?“



Saková upozornila, že prevádzka funkčných jadrových reaktorov aj otázka jadrového paliva je v kompetencii prevádzkovateľa týchto zariadení, teda spoločnosti Slovenské elektrárne (SE). Zároveň je to predmetom citlivých obchodných informácií, preto ministerka nemôže informovať o všetkom.



Podčiarkla, že SE majú platnú zmluvu s dodávateľom na dovoz obohateného ruského uránu v podobe jadrového paliva, spoločnosťou TVEL. „V rámci tejto zmluvy boli využité všetky možné dodávky v rámci bežných zmluvných podmienok, plus na dodávky jadrového paliva boli využité aj všetky opcie, ktoré táto zmluva poskytovala. Môžem vás ubezpečiť, že máme dostatok jadrového paliva, ktoré už čiastočne niektoré je na Slovensku, niektoré je v procese dovozu,“ priblížila Saková.



Doplnila, že boli podpísané aj zmluvy s francúzskou spoločnosťou Framatome a americkou firmou Westinghouse na dodávku jadrového paliva, ktoré by malo ísť v budúcnosti do na Slovensku fungujúcich ruských reaktorov typu VVER 440. Tieto palivá ešte musia byť licencované Úradom jadrového dozoru (ÚJD).



Ministerka hospodárstva zároveň zdôraznila, že prebiehajú rokovania s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) o nedávno predstavenej cestovnej mape, ktorej cieľom je o niekoľko rokov úplné zastavenie dodávok ruského plynu, ropy, ale aj jadrového paliva do EÚ a ku ktorej má Slovensko pripomienky.



„Pokiaľ Európska únia nebude sebestačná v procese obohatenia prirodzeného uránu na ten obohatený urán, z ktorého sa následne vyrába jadrové palivo, tak jednoducho ruský dodávateľ obohateného uránu je veľmi dôležitý hráč na svetovom trhu a spoločnosti ako je Framatome a Westinghouse bez dodávok tohto obohateného uránu od tohto ruského dodávateľa nebudú vedieť pre nás vyrobiť dostatok jadrového paliva,“ upozornila Saková.



V súvislosti s plánmi EK poukázala aj na možné problémy, ktoré by spôsobilo úplné zastavenie dodávok ruského plynu. „Neviem, či budeme mať dostatok fyzického plynu, komodita bude minimálne o 10 až 15 % drahšia, tranzitné poplatky sa nám zvýšia minimálne o niekoľko desiatok percent a ešte nemáme ani jasnú odpoveď z Európskej komisie, čo spravíme s arbitrážou, pokiaľ nám stopnú kontrakt na plyn a hrozí nám pokuta 20 miliárd eur,“ priblížila šéfka rezortu hospodárstva s tým, že to ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska.