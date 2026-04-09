dTest: DMA už tri roky stráži rovnaký prístup k platformám v EÚ
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Akt o digitálnych trhoch (DMA) už takmer tri roky pomáha vytvárať férovejšie podmienky na digitálnom trhu v Európskej únii. Zameriava sa na najväčšie technologické platformy, ktoré prepájajú podnikateľov a spotrebiteľov, a obmedzuje ich dominantné postavenie, pripomenula vo štvrtok spoločnosť dTest.
Digitálne prostredie síce pôsobí rozmanito, no väčšina používateľov sa opakovane stretáva s niekoľkými veľkými platformami. Práve tie EÚ označuje ako tzv. „strážcov prístupu“, keďže môžu rozhodovať o podmienkach vstupu na trh. „Strážcovia prístupu disponujú silnou vyjednávacou pozíciou, čo môže viesť k nekalým praktikám nielen voči podnikateľom, ale aj spotrebiteľom,“ uviedla riaditeľka dTest Eduarda Hekšová.
EÚ preto prostredníctvom DMA zaviedla povinnosť zabezpečiť férové podmienky pre firmy využívajúce platformy a zakázala napríklad obmedzovanie predaja mimo nich či nútené používanie konkrétnych služieb. Nariadenie zároveň posilnilo aj práva používateľov. Tí majú väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a technologické firmy ich nemôžu bez súhlasu kombinovať naprieč rôznymi službami.
„Cieľom je zlepšiť konkurencieschopnosť menších podnikateľov na trhu a väčší výber, vyššia kvalita služieb a priaznivejšie ceny pre spotrebiteľov,“ doplnila Hekšová.
Pravidlá sa uplatňujú od roku 2024, pričom za ich porušenie hrozia firmám pokuty až do 10 % globálneho obratu, pri opakovaní až 20 %. Európska komisia už pristúpila aj k prvým sankciám. V apríli 2025 uložila pokuty spoločnostiam Apple a Meta vo výške 500 miliónov eur a 200 miliónov eur.
