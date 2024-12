dTest: Doručovateľ môže doručovacie miesto zmeniť

Bratislava 18. decembra (TASR) - Doručovacia spoločnosť môže miesto na doručovanie zásielok z e-shopov zmeniť. Nové miesto však musí byť podobne dostupné, čo znamená nielen primeranú vzdialenosť, ale aj napríklad otváracie hodiny. Uviedla to pri objasňovaní práv spotrebiteľa Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.



Priblížila, že v predvianočnom čase sa nákupy na e-shopoch znásobujú. Tento záujem sa potom prejavuje aj na obsadenosti doručovacích miest, ktoré sú pre spotrebiteľov často pohodlnejším variantom ako čakanie na balík doma. Následne sa však môže stať, že doručovacia spoločnosť zistí, že je miesto doručenia preplnené (napríklad obsadené staršou zásielkou, ktorú si však iný spotrebiteľ stále môže vyzdvihnúť), a je tak nútená uložiť balík inde.



Doručovacia spoločnosť sa podľa nej rozhodne balík doručiť na iné miesto. Tento postup je bežne stanovený v obchodných podmienkach spoločnosti, s ktorou (spravidla) predávajúci uzatvára zmluvu. Táto zmena by však podľa nej nemala byť samovoľná a bezdôvodná.



"Typickým dôvodom na zmenu doručovacieho miesta uvedeným doručovateľom je obsadenie toho vybraného," uviedla Hekšová. Pri splnení podmienok je však taká zmena možná. "Okrem vyhradenia si tejto skutočnosti v zmluve je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo znamená nielen primeranú vzdialenosť, ale aj napríklad otváracie hodiny," spresnila Hekšová. Ak je teda balíček doručený do miesta s rovnakými otváracími hodinami, ktoré je vzdialené pár desiatok metrov, je také doručenie spravidla v poriadku.



Problém nastáva vo chvíli, keď nové miesto nie je podobné. Pokiaľ ide o rozdiel stoviek metrov či dokonca ide o kilometre, už možno jednoducho pochybovať o tom, že je miesto obdobné. Zložitejšie je to pri otváracích hodinách.



dTest je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1992. Táto nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu.