dTest: Nedodanie tovaru do Vianoc pri garancii je porušením zmluvy

Bratislava 19. decembra (TASR) - V čase vianočných nákupov je bežné, že obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Pokiaľ tak neučinia, ide o podstatné porušenie zmluvy a spotrebiteľ má právo od nej odstúpiť. Informovala o tom vo štvrtok česká spotrebiteľská organizácia dTest.



"Právo môžete využiť aj v situácii, keď vám predávajúci doručenie darčekov sľúbil v kamennej predajni, prípadne vás ubezpečil v reakcii na vašu otázku. V druhom menovanom prípade však nenechávajte nič na náhodu a nechajte si sľub potvrdiť písomne, ideálne na objednávkovom liste, vyhnete sa ťažkostiam pri možnom neskoršom dokazovaní," uviedla organizácia.



Dodala, že pokiaľ predávajúci nevráti spotrebiteľovi peniaze v primeranom čase po odstúpení, je možné vyzvať ho na vydanie bezdôvodného obohatenia, napríklad formou predžalobnej výzvy. Zaslanie tejto výzvy spotrebiteľa nezaväzuje podať žalobu na súde. Pokiaľ pri online nákupe platil platobnou kartou a obchodník tovar nedodal, je možné využiť nástroj spätnej platby.



"Hoci ide o nenárokovú službu, s jej pomocou je možné za určitých podmienok získať peniaze späť. V prípade problému čo najskôr kontaktujte svoju banku so žiadosťou o vykonanie spätnej platby. Žiadosť je vhodné podporiť relevantnými dokumentmi, napríklad kópiou komunikácie s obchodníkom," objasnila riaditeľka spotrebiteľskej organizácie Eduarda Hekšová.



Pokiaľ predávajúci neuvádza žiadny konkrétny termín, spotrebiteľ môže požadovať doručenie tovaru ihneď. Predávajúci je potom povinný dodať tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uzavretia zmluvy.



"Ak predávajúci tovar v tomto termíne nedodá, vytknite mu jeho omeškanie a stanovte mu dodatočnú primeranú lehotu na nápravu. Ak vás predajca sklame druhýkrát a ani v dodatočnej lehote tovar nedodá, máte právo odstúpiť od zmluvy," doplnila Hekšová s tým, že to platí pre online nákup, ako aj pre objednanie v kamennom obchode.