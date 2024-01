dTest: Pozor si treba dať na e-shopy, ktoré so zákazníkmi nekomunikujú

Bratislava 15. januára (TASR) - V období novoročných výpredajov narastá záujem o nákupy cez internet, čo využívajú niektoré e-shopy s nie veľmi dobrou reputáciou. Pozor si treba dať napríklad na tie, ktoré so zákazníkom nekomunikujú. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.



"Dôrazne odporúčame, aby si spotrebitelia pred každým nákupom, najmä na internete, riadne preverili predávajúceho a predišli tak zbytočným komplikáciám," priblížila riaditeľka organizácie dTest Eduarda Hekšová.



Odborníci odporúčajú pri nákupe v e-shope overiť si reputáciu predávajúceho. Skúsenosti kupujúcich možno nájsť napríklad na nezávislých recenzných portáloch. Pri negatívnych recenziách organizácia dTest odporučila vyhnúť sa takýmto internetových obchodom. "Pokiaľ e-shop nie je známy a recenzie nie je možné dohľadať, je dôležité zvážiť riziká, ktoré môže nákup priniesť, a výhody, ktoré môže spotrebiteľ dostať, napríklad v podobe lepšej ceny," doplnila spotrebiteľská organizácia.



Jednou z dôležitých vecí pri nákupe cez internet je zistiť, či e-shop komunikuje so zákazníkom a či sa zaoberá prípadnými problémami pri nákupe. Pri nákupe cez internet sa podľa spotrebiteľskej organizácie môže vyskytnúť viacero komplikácií, od problémov s doručením cez kvalitu tovaru až po prípadné reklamácie nedostatkov, ktoré sa prejavia v záručnej lehote.



Ako doplnila Hekšová, ak sa na obchodníka objavilo v recenziách viacero sťažností a e-shop so zákazníkmi nekomunikuje, prípadne ide o anonymný e-shop, nákup neodporúčajú. Najmä pri anonymných e-shopoch môže byť problém s vymáhateľnosťou práva.



Ak e-shop so zákazníkmi nekomunikuje, môžu spotrebitelia skúsiť riešiť problém s príslušnou inštitúciou. "Návrh na začatie tohto konania budú adresovať príslušnému orgánu, ktorý rokovanie sprostredkuje. V prípade nákupu spotrebného tovaru prostredníctvom internetu je takýmto orgánom Slovenská obchodná inšpekcia. Ak ani tu spotrebitelia neuspejú, neostáva im iné, ako svoj nárok uplatniť na súde," uzavrela Hekšová.