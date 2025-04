dTest: Shrinkfláciu možno vidieť u celej škály produktov

Bratislava 26. apríla (TASR) - Zmenšovanie výrobku a ponechanie rovnakej ceny. Aj to sú obľúbené praktiky obchodníkov, na ktoré je možné naraziť čoraz častejšie. Tzv. shrinkfláciu možno v poslednom čase vidieť u celej škály produktov, typicky ide napríklad o balenie čokolád, zemiakových lupienkov, ale možno sa s ňou stretnúť aj pri drogériovom tovare či umývacích prostriedkoch. Uviedla to Eduarda Hekšová, riaditeľka českej organizácie dTest, ktorá vydáva spotrebiteľský časopis na slovenskom a českom trhu.



Na pomenovanie situácie, keď výrobcovia zmenšujú veľkosť alebo množstvo, ale cena zostáva rovnaká alebo dokonca rastie, sa už podľa nej vžil pojem shrinkflácia, ktorý pochádza z anglického shrinkflation a je zložený zo slov shrink (zmenšiť) a inflation (inflácia). Shrinkflácia nie je podľa nej zo zákona zakázaná, ani nie je stanovené, že by predávajúci musel spotrebiteľov upozorniť, že prišlo k zmene balenia.



Upozornila, že predávajúci je povinný spotrebiteľov informovať o cene a prípadne aj jednotkovej cene. Na cenovke musí byť uvedená konečná cena vrátane všetkých poplatkov a daní. Okrem toho majú predávajúci povinnosť uvádzať pri tovare jednotkové ceny, teda ceny za jednotku množstva výrobku.



Dodala, že obchodníci v obale okrem výrobku predávajú často aj veľké množstvo vzduchu. „Bezdôvodne veľké obaly však môžu klamať spotrebiteľov a zároveň zbytočne zaťažujú životné prostredie,“ povedala Hekšová.



Doplnila, že ak si v minulosti spotrebiteľ objednal tovar z e-shopu, o ktorom sa domnieval, že je slovenský a následne zistil, že zásielka prišla zo zahraničia, tak je veľmi pravdepodobné, že narazil na tzv. dropshipping. Nejde podľa nej o zakázanú praktiku, naopak, ide o rozšírený model, ktorý využíva veľká časť podnikateľov. Problematika dropshippingu súvisí tiež s online trhoviskami, pretože práve na týchto platformách sa s takýmto obchodným modelom stretávajú spotrebitelia najčastejšie.



„Spotrebiteľ si tovar objedná prostredníctvom e-shopu, ktorý následne odovzdá objednávku dodávateľovi. Ten ju zabalí a odošle priamo zákazníkovi, často napríklad z Ázie,“ vysvetlila Hekšová. Ak spotrebiteľ nakupuje z dropshippingového e-shopu, môže sa podľa nej stretnúť s viacerými nepríjemnosťami.



Spotrebiteľ sa podľa nej môže stretnúť aj s tým, že na svoj tovar budete čakať týždne, hoci e-shop sľuboval rýchle doručenie. Navyše, obchod nemusí vopred oznámiť, že budete musieť doplatiť clo alebo DPH. Častým problémom býva aj nízka kvalita tovaru.