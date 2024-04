dTest: Stiahnutie aplikácie Temu môže predstavovať bezpečnostné riziko

Bratislava 23. apríla (TASR) - Už len stiahnutie aplikácie čínskeho online trhoviska Temu do mobilného telefónu môže predstavovať bezpečnostné riziko. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest, podľa ktorej si aplikáciu stiahlo viac ako 100 miliónov ľudí po celom svete. Populárnou sa stala aj na Slovensku, kde si tiež ľudia objednávajú tovar za výhodné ceny.



"Aplikáciu Temu neodporúčame sťahovať do mobilného telefónu, pretože už len samotné stiahnutie aplikácie môže predstavovať bezpečnostné riziko," zdôraznila Eduarda Hekšová, riaditeľka dTest.



Priblížila, že v susednej Českej republike sa dostala aplikácia Temu do oblasti záujmu Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB), rovnako ako predtým iné čínske aplikácie TikTok alebo WeChat. NÚKIB vidí riziko v možnosti úniku citlivých používateľských informácií. Temu je navyše podozrivé z odovzdávania citlivých informácií svojich používateľov.



Zároveň sa aplikácia môže správať ako tzv. malware či spyware, teda môže bez vedomia užívateľa pracovať na pozadí, škodiť a zbierať informácie. "Aplikácie podobných typov o nás zbierajú množstvo informácií a nie je jasné, akým spôsobom spracovávajú naše osobné údaje," upozornila Hekšová. Objasňovanie a analýza sa podľa nej ešte len vykonávajú, NÚKIB teda zatiaľ nevydal žiadne stanovisko ani bezpečnostné varovanie.



Poznamenala, že Temu sa zameriava aj na slovenských spotrebiteľov, a teda je povinné dodržiavať aj slovenské zákony. Temu porušuje svoju informačnú povinnosť voči spotrebiteľom napríklad tým, že im nedodáva návody v slovenskom jazyku. Následne je možné vidieť problém v prehnaných zľavách, ktoré sa nezdajú byť reálne. "Neuvádzaním pravdivých informácií ohľadom poskytnutých zliav sa môže Temu dopúšťať nekalých obchodných praktík," vysvetlila Hekšová.



Varovala, že ak spotrebiteľ nakúpi nekvalitný tovar, ktorý chce reklamovať alebo vrátiť, zvyčajne nič nevyrieši, pretože vymáhateľnosť spotrebiteľských práv od ázijského e-shopu je mizivá.



Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) či Európske spotrebiteľské centrum podľa nej nemajú na Temu dosah a nemajú veľa možností ako proti tejto platforme zakročiť. Jedinou možnosťou ako proti Temu zasiahnuť, by mohlo byť zablokovanie platformy na slovenskom trhu z dôvodu bezpečnostnej hrozby. "Momentálne však nepredpokladáme, že k zablokovaniu Temu dôjde," dodala Hekšová.