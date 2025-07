dTest: Vyšší počet hviezd nemusí znamenať kvalitnejšie služby

Bratislava 12. júla (TASR) - Vyšší počet hotelových hviezd nemusí vždy znamenať aj vyššiu kvalitu služieb, neexistuje totiž jednotný štandard pre ich udeľovanie. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest s tým, že nie každý hotel má udelené hviezdy podľa oficiálnej certifikácie.



V Európe sa o zjednocovanie hotelového štandardu na základe hviezd snaží organizácia Hotelstars Union (HSU), ktorá združuje 21 štátov. Slovensko však členom tejto iniciatívy nie je, uviedla dTest.



Systém HSU je dobrovoľný, a tak hotely v členských krajinách nemusia byť automaticky súčasťou certifikačného systému. „Hotel, ktorý sídli v členskom štáte Hotelstars Union, sa môže dobrovoľne prihlásiť, ale pokiaľ sa na certifikácii zúčastní, musí podmienky dodržať,“ vysvetlila riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.



Systém HSU rozdeľuje hotely od jednohviezdičkových až po päťhviezdičkové. Hodnotí ich napríklad podľa vybavenia izieb, rozsahu recepčných služieb, prístupu na internet či ponuky jedál. „Čistota a hygiena sa považuje za základný predpoklad všetkých kategórií a všetky zariadenia majú byť funkčné a v bezchybnom stave,“ uviedla Hekšová. Medzi základné požiadavky patrí aj každodenné upratovanie izieb či výmena posteľnej bielizne aspoň raz týždenne.



Spotrebiteľská organizácia pripomenula, že od roku 2025 do roku 2030 platia nové kritériá, ktoré okrem povinných minimálnych požiadaviek zohľadňujú aj bodový systém za nadštandardné služby. Body navyše tak hotel môže získať za klimatizáciu, hotelový bar, chrániče matraca či za bezbariérový prístup, garáže alebo pomoc s batožinou.



Ak hotel patrí do systému HSU, no nespĺňa deklarované kritériá alebo nezodpovedá zmluvne dohodnutým podmienkam, má spotrebiteľ podľa dTestu právo na reklamáciu. „V prípade, že bolo ubytovanie v hoteli súčasťou zájazdu, nezabudnite sa s reklamáciou zájazdu obrátiť na usporiadateľa zájazdu (napr. cestovnú kanceláriu),“ poradila Hekšová.