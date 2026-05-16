dTest:Ak spotrebiteľ nakupuje na online trhovisku,musí byť informovaný
Pokiaľ online trhovisko riadne neinformuje o tom, že nie je predávajúcim, môže sa podľa nej spotrebiteľ oprávnené domnievať, že nejde o online trhovisko, ale o bežný e-shop.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - V prípade, že spotrebiteľ nakupuje na online trhovisku, musí o tom byť zreteľne informovaný. K tomu by malo dôjsť najneskôr pri prvom kontakte spotrebiteľa s ponukou. Vo chvíli, kedy si spotrebiteľ otvorí detail produktu by malo byť zrejmé, že predávajúcim je iná osoba. Pri nej by mali byť dostupné funkčné kontaktné údaje, pomocou ktorých možno s predávajúcim komunikovať. Tieto informácie by zároveň mali byť viditeľné okamžite a od spotrebiteľov by nemal byť vyžadovaný žiadny ďalší aktívny krok. Uviedla to Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.
„Stretávame sa s prípadmi, kedy je informácia o predávajúcom skrytá pod rôznymi kolónkami, ktoré si spotrebiteľ musí rozkliknúť. Takéto informovanie nie je pre spotrebiteľa dostatočné,“ upozornila Hekšová.
Pokiaľ online trhovisko riadne neinformuje o tom, že nie je predávajúcim, môže sa podľa nej spotrebiteľ oprávnené domnievať, že nejde o online trhovisko, ale o bežný e-shop. „Spotrebiteľ sa tak v prípade problémov s tovarom môže obrátiť priamo na trhovisko, ktoré sa správalo ako predávajúci a preberá tak jeho zákonné povinnosti. Medzi ne patrí napríklad vybavenie reklamácie do 30 dní alebo vrátenie peňazí v prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy,“ vysvetlila.
Online trhovisko sa podľa nej v takýchto prípadoch často bráni konštatovaním, že je táto informácia v obchodných podmienkach alebo na ďalších záložkách webu (napríklad v sekcii „O nás“ či podobných). Pretože však spotrebiteľ nie je povinný iné časti webu navštevovať a ustanovenie obchodných podmienok o takejto skutočnosti je pre spotrebiteľa prekvapivé, nemá voči spotrebiteľovi žiadne účinky.
Zdôraznila, že ak online trhovisko spĺňa informačnú povinnosť a uvádza predávajúcich riadne, vrátane funkčných kontaktných údajov, musí sa spotrebiteľ v prípade problémov s tovarom obracať priamo na predávajúceho. Online trhovisko je totiž v týchto prípadoch iba sprostredkovateľom predaja a tak spravidla za kvalitu doručovaného tvaru nezodpovedá. Pre spotrebiteľov to však môže znamenať nutnosť kontaktovať predávajúceho zo zahraničia, v niektorých prípadoch z krajín mimo Európskej únie (EÚ), kedy je prípadná vymáhateľnosť práva podstatne sťažená.
Poznamenala, že určité online trhoviská však ponúkajú ochranu kupujúcich, keď napríklad zadržiavajú platbu až do dodania tovaru kupujúcim, prípadne ponúkajú možnosť riešenia sporov priamo pomocou ich platformy.
„Poskytovať nadštandardnú ochranu nie sú online trhoviská povinné, avšak v prípade, že takúto ochranu deklarujú, zaväzujú sa tým spotrebiteľovi a musia mu ju poskytnúť,“ upozornila Hekšová.
Dodala, že online trhoviská nie sú samy o osebe žiadny problém, dôležitá je však ich transparentnosť voči spotrebiteľom. Pokiaľ sa niekto za online trhovisko iba skrýva, aby nemusel plniť zákonné povinnosti, je takéto konanie v rozpore so zákonom a spotrebiteľ by sa mal takýmto podnikateľom vyhýbať.
dTest je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1992. Táto nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu.
