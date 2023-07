dTest:Cestujúci verejnou dopravou majú v rámci EÚ právo na odškodnenie

Bratislava 3. júla (TASR) - Cestujúci v rámci EÚ a pri cestách z EÚ majú právo na odškodnenie v prípade problémov pri cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami vrátane lietadiel, vlakov, autobusov a lodí. Tieto práva sú upravené priamo účinnými európskymi nariadeniami, pričom zahŕňajú najmä práva plynúce zo zrušenia cesty, z dlhšieho oneskorenia, ale aj prípady stratenej alebo zablúdenej batožiny. Informovala o tom spotrebiteľská organizácia dTest.



"Spotrebitelia by si mali byť vedomí, že cestovanie verejnými dopravnými prostriedkami im voči dopravcom prináša významné práva," uviedla riaditeľka dTest Eduarda Hekšová. "V prípade odopretia nástupu na palubu, zrušenia alebo významného oneskorenia letov, ak odlietate z letiska, ktoré sa nachádza na území EÚ, máte právo na bezplatnú starostlivosť, ktorá zahŕňa ubytovanie a občerstvenie, zabezpečenie prepravy náhradným letom alebo aj finančné odškodnenie, a to za presne definovaných podmienok," dodala.



Cestujúci podľa nej však nemajú právo na finančné odškodnenie v prípadoch oneskorenia alebo zrušenia letu, pokiaľ tieto situácie nastanú z dôvodu vyššej moci, za čo sa považuje napríklad nepriaznivé počasie. Odškodnenie v leteckej doprave je podľa dTest odstupňované podľa vzdialeností. Pri všetkých letoch s dĺžkou do 1500 kilometrov činí odškodné 250 eur, pri letoch v rámci EÚ dlhších ako 1500 kilometrov a pri všetkých ostatných letoch s dĺžkou od 1500 kilometrov do 3500 kilometrov činí 400 eur, a pri všetkých ostatných letoch predstavuje 600 eur.



V železničnej doprave má cestujúci nárok na odškodnenie v závislosti od dĺžky meškania vlaku. "Ak je oneskorenie medzi východiskovou a cieľovou stanicou 60 až 119 minút, môže cestujúci požadovať odškodnenie vo výške 25 % ceny cestovného lístka. Pri oneskorení presahujúcom 120 minút je výška kompenzácie 50 % ceny cestovného lístka," priblížila Hekšová. Dopravca je povinný vyrovnať odškodnenie do jedného mesiaca od podania žiadosti, a to vo forme poukážok alebo iných služieb, prípadne cestujúceho odškodní finančne, ak o to cestujúci požiada.



V autobusovej doprave sa podľa spoločnosti dTest zohľadňuje zrušenie autobusového spoja, nezabezpečenie rezervovanej dopravy alebo oneskorenie pri odchode autobusu z terminálu o viac ako 120 minút, ale iba pri diaľkovej doprave presahujúcej 250 km. "V týchto prípadoch má cestujúci nárok buď na pokračovanie alebo presmerovanie do cieľového miesta určenia bez akýchkoľvek ďalších nákladov a pri najbližšej príležitosti, alebo náhradu cestovného a prípadnú bezplatnú spiatočnú prepravu autobusom alebo autokarom do pôvodného miesta odchodu," uviedla Hekšová.



Ak však dopravca cestujúcemu takéto možnosti neponúkne, podľa Hekšovej má cestujúci právo na náhradu cestovného a na náhradu škody vo výške 50 % ceny cestovného. Dopravca je povinný túto čiastku vyplatiť v lehote jedného mesiaca od podania žiadosti o náhradu.