Dualisti o praxi: Sme súčasťou všetkých procesov

Ako spätne vnímajú duálne vzdelávanie a praktické maturity absolventky?

Výhody duálu

> intenzívne prepojenie teórie s praxou,

> študenti sa stávajú sa súčasťou pracovného kolektívu, cez ktorý sa učia dobrým pracovným návykom, tímovej spolupráci, organizovaní pracovného času a riešeniu nečakaných situácii,

> získavajú odborné a sociálne kompetencie, nevyhnutné komunikačné zručnosti,

> vďaka praxi sa učia hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami,

> sú vedení k samostatnosti, preberaniu zodpovednosti a systematickej práci,

> po ukončení duálneho vzdelávania, dostávajú žiaci automaticky ponuku práce v dm, ale konečné rozhodnutie je na nich,

> v neposlednom rade je benefitom podnikové a prospechové štipendium,

> tiež úhrada nákladov spojených so stravovaním počas praxe aj vyučovania v škole, ubytovaním na školskom internáte, či dopravou.

Bratislava 24. mája (OTS) - V rámci skúšky dospelosti zúročili všetky vedomosti, ktoré počas štyroch rokov praxe nadobudli. Ich zameraním boli financie, personalistka a kontroling v centrále spoločnosti. „Nie sme tu len naoko. Sme súčasťou všetkých procesov, podieľame sa na chode dm-ky a to je skvelé!“ hodnotia prax absolventky.hovorí Marcel Blaščák z rezortu Spolupracovník zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami, dm drogerie markt a dopĺňa: „Maturitná skúška 4 študentiek v odbore Obchodná akadémia bola zložená z 2 častí. Z testu v rozsahu 40 otázok, ktorých súčasťou boli všeobecné teoretické znalosti o dm: o zákazníckom programe, aplikáciách, histórii spoločnosti, smerniciach, organizačnej štruktúre o marketingovej komunikácii a podobne. Tu mohli získať max. počet bodov 20. Druhá časť pozostávala z maturitného projektu a jeho ústnej obhajoby, za ktorý mohli získať max. počet bodov 80.Absolventom dáva dm drogerie markt slobodnú možnosť výberu, či ostanú pracovať v dm alebo sa rozhodnú pre inú cestu. No aj v prípade štúdia na vysokej škole, majú možnosť pokračovať v spolupráci ako stážisti a zdokonaľovať tak svoje vedomosti. V priemere až 60% študentov ostáva pracovať v dm. Úlohou siete drogérií je pripraviť do praxe mimoriadne kvalitných mladých ľudí bez ohľadu na to, či tam ostanú pracovať alebo nie., dodáva na záver Marcel Blaščák.V aktuálnom školskom roku študuje s dm 125 študentov stredných odborných škôl. Vzdelávajú sa v troch odboroch. Dva z nich pripravujú budúcich absolventov pre prevádzku. Ide o študijný odbor Obchodný pracovník a Predavač. V nich má dm aktuálne zastúpených 105 dualistov. Tretím v poradí je odbor Obchodná akadémia, ktorý pripravuje študentov na prácu v centrále spoločnosti. Tu sa celkovo vzdeláva 20 mladých ľudí.1. Prihlásiť sa na SOŠ, s ktorou dm spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania.2. Vyplniť online registračný formulár na www.dm-dual.sk a zaslať ho.3. Stretnúť sa s oblastným manažérom spolu s rodičmi v konkrétnej dm predajni.4. Prejsť ústnym pohovorom a zabojovať o dm podporu na pohovore, ukázať svoj talent.5. Získať potvrdenie o podpore dm počas štúdia a priniesť ho na prijímačky.Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk