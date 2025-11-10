< sekcia Ekonomika
Duálne vzdelávanie v dm-ke je budúcou zárukou úspechu
Veď čo môže byť lepšie ako prax a škola zároveň? Odpoveď na túto otázku dnes hľadajú deviataci, ale aj ôsmaci a ich rodičia.
Autor OTS
Bratislava, 10. novembra (OTS) - Duálne vzdelávanie s dm stojí na niekoľkých stabilných pilieroch. Na tíme ľudí, ktorí doň investujú náklady, čas a energiu. Na spolupracujúcich školách naprieč celým Slovenskom. A v neposlednom rade na študentoch, ktorí majú ochotu vzdelávať sa a rásť. To všetko sa opiera o pevné základy učebných osnov a workshopov, ktoré dm drogerie markt inovatívne tvorí už viac než 14 rokov. Tento školský rok sa na cestu duálneho vzdelávania s dm vydalo 131 študentov. Veď čo môže byť lepšie ako prax a škola zároveň? Odpoveď na túto otázku dnes hľadajú deviataci, ale aj ôsmaci a ich rodičia. Prihlášky na stredné školy je potrebné podať najneskôr do 20. februára 2026.
V školskom roku 2025/2026 sa pre duálne vzdelávanie s dm drogerie markt rozhodlo 131 žiakov, z toho 39 prvákov, čo predstavuje nárast o 30 % oproti minulému roku. Kontinuálne stúpajúci záujem potvrdzuje, že práca v obchode je pre mladých ľudí stále atraktívna.
Duálni študenti získavajú skúsenosti v troch odboroch. V dvoch z nich, obchodný pracovník a asistent predaja, sa pripravujú na prácu priamo v prevádzke, pričom tieto odbory študuje 109 žiakov. Tretím odborom je obchodná akadémia, kde sa absolventi pripravujú na prácu pre centrálne rezorty spoločnosti dm drogerie markt. Aktuálne v ňom študuje 22 žiakov. Celkovo sprevádza duálnych študentov až 223 spolupracovníkov dm, ktorí získali certifikát inštruktora a poskytujú im intenzívnu odbornú podporu ako mentori a garanti.
Aký je osud absolventov? „Dávame im slobodnú možnosť výberu, či ostanú pracovať v dm alebo sa rozhodnú pre inú cestu. No aj v prípade pokračovania štúdia na vysokej škole, majú možnosť zotrvať v spolupráci s dm ako stážisti a zdokonaľovať tak svoje vedomosti. V priemere až 61% študentov ostáva pracovať v dm a toto číslo vnímame ako veľmi dobrý výsledok. Našou úlohou je pripraviť do praxe mimoriadne kvalitných mladých ľudí bez ohľadu na to, či ostanú v dm alebo nie,“ hovorí Marcel Blaščák, manažér duálneho vzdelávania v dm drogerie markt.
Do projektu duálneho vzdelávania je aktuálne zapojených 17 odborných stredných škôl v rámci celého Slovenska a jedna Obchodná akadémia v Bratislave. Oproti minulému roku pribudli školy v Bardejove, Lučenci a v Trnave. „Tento rok chceme opäť intenzívne pracovať na tom, aby sme do systému zapojili aj ďalšie stredné školy v regiónoch. Hľadáme vhodnú školu na Orave, aby sme pokryli aj tento región. V budúcom školskom roku by mala pribudnúť aj Dunajská Streda,“ predikuje Marcel Blaščák.
„Aktuálne pracujeme na veľkej inovácii v rámci duálu – na elektronickom výkazníctve. Prostredníctvom neho budeme realizovať hodnotenie študentov, evidenciu študijných okruhov aj dochádzku. Doteraz sme tieto procesy riešili výlučne písomnou formou, no teraz plánujeme prechod na platformu EduPage,“ vysvetľuje Marcel Blaščák. Pilotný program, na ktorom sa pracuje už tri roky, finálne odštartuje v 2. polroku a budú doň zapojené dve školy v Prešove a v Poprade. Všetky informácie o štúdiu sa stanú dostupnými inštitúciám a rodičom v reálnom čase. Ide o výrazné zefektívnenie procesov duálneho vzdelávania.
Zároveň tento školský rok dm drogerie markt prichádza s ďalším pilotným projektom. Novou pozíciou Školiteľ duálneho vzdelávania. V každom kraji bude pôsobiť jeden a bude mať na starosti všetkých študentov z daného regiónu. Pilot štartuje pre mestá Bratislava, Trnava a Nitra a spadá doň približne 40 žiakov. Výučba bude prebiehať v blokoch a maximálne interaktívne. „Pomôže nám to zjednotiť procesy vzdelávania a posilniť oblasť komunikácie. V týchto týždňoch pripravujeme učebné plány a inovatívne formy vzdelávania. Každý školiteľ bude zároveň mentorom a oporou študentov počas celého roka,“ vysvetľuje Silvia Fáberová zodpovedná za rozvoj a vzdelávanie v dm drogerie markt.
dm drogerie markt vedie na trhu práce v počte študentov duálneho vzdelávania, ktorí následne pôsobia v praxi. Kvalifikovanej pracovnej sily je v oblasti obchodu stále málo a preto je dôležité vyškoliť si budúcich kolegov. V úzkej spolupráci so školami sa v dm snažia nastaviť vzdelávanie tak, aby každý absolvent bol maximálne pripravený pre pôsobenie v dm.
„Po 14. rokoch práce so študentami sa nám stále potvrdzuje, že investícia do duálneho vzdelávania je tou najefektívnejšou, ak chceme mať v tíme šikovných kolegov. Odovzdávame im všetky cenné skúsenosti, pracujeme s nimi presne tak, aby boli v budúcnosti prínosom najmä pre zákazníka. Je jedinečné a často dojímavé sledovať, ako sa z mladých prvákov prichádzajúcich po základnej škole stávajú zrelí mladí ľudia plní skúseností a entuziazmu. Možno to znie ako klišé, ale je to pravda. Vzdelaní študenti s praktickými skúsenosťami sú naša budúcnosť,“ hovorí Marcel Blaščák.
„Z dvoch kolegov stojacich pri zrode dm duálneho vzdelávania je tu dnes silný tím. Ten má aj spolu s inštruktormi na predajni, ktorí sprevádzajú študentov, dokopy viac než 200 ľudí. Prešli sme neuveriteľnou cestou a stále nie sme na konci. Na prvom mieste je zákazník a aj to je dôvod, prečo to všetko robíme. Kupujúci sa k nám vráti, ak bude spokojný nielen s tovarom, ale aj so službami. Preto potrebujeme vysoký počet kvalitných odborníkov. Nechceme byť závislí len na trhu práce. Kamenné predajne vždy boli a aj budú silným predajným miestom,“ potvrdzuje Marcel Blaščák.
Samostatnou témou je vzdelávanie marginalizovaných skupín, pre ktoré je určený odbor asistent predaja. „Je to síce beh na dlhé trate, no pre nás je dôležité zodpovedné podnikanie a šanca pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Uvedomujeme si, že existujú deti, ktoré nemajú rovnaké podmienky na vzdelávanie. Fungujú v odlišnom prostredí, kde platia iné pravidlá. Hoci by sa radi vzdelávali, často im v tom bránia zložité životné okolnosti. Investujeme množstvo energie, času a prostriedkov do búrania myšlienkových stereotypov a do poskytovania podpory týmto mladým ľuďom,“ hovorí Marcel Blaščák. Trojročné štúdium končí výučným listom a podmienky štúdia sú nastavené tak, aby reflektovali možnosti a potreby študentov z týchto komunít. Napriek tomu však musia absolvovať celé vzdelávanie, aby získali potrebné zručnosti a kvalifikáciu.
Tento rok začala spoločnosť dm spolupracovať s Helsinským výborom pre ľudské práva. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie možnosti zamestnať sa pre študentov zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia a to vďaka vzdelávaniu na stredných školách. A jednou z prvých úloh bolo mapovanie mäkkých zručností študentov. Nielen tých z vylúčených komunít, ale aj celých tried naprieč ročníkmi. „Sledujeme, ako majú rozvinuté komunikačné zručnosti, a na základe toho cielime vzdelávanie na ich rozvoj. Uvedomujeme si, že ide o dlhodobý proces, no vďaka zanietenosti našich partnerov z občianskych združení (OZ) sa nám darí posúvať ďalej. Spolu s nimi pracujeme nielen so študentmi, ale aj s ich rodičmi. Zaviedli sme efektívnejší systém financovania spolupracujúcich OZ. Spravodlivý, adresný a udržateľný,“ konštatuje Marcel Blaščák.
Unikátne prepojenie školy a praxe
Duálne vzdelávanie s dm je charakteristické unikátnym prepojením školy a praxe doplnenej o zaujímavé workshopy. „K osvedčeným workshopom pribudol tento školský rok pilotný projekt Ja v dm. Jeho cieľom je oficiálne privítanie prvákov v rodine dm. Získajú prehľad o filozofii, histórii a vízii spoločnosti dm. O jej ďalšej budúcnosti, kultúre rozhodovania a všetkých nevyhnutných procesoch,“ popisuje Silvia Fáberová.
Maturanti sa tento rok po prvýkrát stretnú na 3-dňovom workshope Učím sa a rastiem. Jeho kľúčovou úlohou je pripraviť sa na maturitu. Naučiť sa zvládať stres, nastaviť si správne postupy pri štúdiu a najmä ako nezabúdať na psychohygienu, „Skrátka je to návod na to, ako zvládnuť novú etapu života. Záver workshopu je, zároveň, ukončením série vzdelávacích stretnutí Ako rozvíjať svoje JA,“ dodáva na záver Silvia Fáberová.
Ďalšie workshopy a aktivity v rámci dm dual:
• Spoločný deň
• Exkurzia do centrálneho skladu
• Ako rozvíjať svoje JA
• ZáŽiTo(k)
• Tvorivá spolupráca na študentskom časopise dmDUÁL a IG @dm_dual
Výhody duálneho vzdelávania s dm:
• zázemie obľúbenej značky
• istota pracovného miesta
• platená prax = finančná nezávislosť
• nadštandardné vzdelávanie programy
• finančná kompenzácia vybraných nákladov spojených so štúdiom
• viac ako 14 rokov skúseností
Zoznam škôl, ako sa prihlásiť a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk
Ako odštartoval tento školský rok?
V školskom roku 2025/2026 sa pre duálne vzdelávanie s dm drogerie markt rozhodlo 131 žiakov, z toho 39 prvákov, čo predstavuje nárast o 30 % oproti minulému roku. Kontinuálne stúpajúci záujem potvrdzuje, že práca v obchode je pre mladých ľudí stále atraktívna.
Duálni študenti získavajú skúsenosti v troch odboroch. V dvoch z nich, obchodný pracovník a asistent predaja, sa pripravujú na prácu priamo v prevádzke, pričom tieto odbory študuje 109 žiakov. Tretím odborom je obchodná akadémia, kde sa absolventi pripravujú na prácu pre centrálne rezorty spoločnosti dm drogerie markt. Aktuálne v ňom študuje 22 žiakov. Celkovo sprevádza duálnych študentov až 223 spolupracovníkov dm, ktorí získali certifikát inštruktora a poskytujú im intenzívnu odbornú podporu ako mentori a garanti.
Aký je osud absolventov? „Dávame im slobodnú možnosť výberu, či ostanú pracovať v dm alebo sa rozhodnú pre inú cestu. No aj v prípade pokračovania štúdia na vysokej škole, majú možnosť zotrvať v spolupráci s dm ako stážisti a zdokonaľovať tak svoje vedomosti. V priemere až 61% študentov ostáva pracovať v dm a toto číslo vnímame ako veľmi dobrý výsledok. Našou úlohou je pripraviť do praxe mimoriadne kvalitných mladých ľudí bez ohľadu na to, či ostanú v dm alebo nie,“ hovorí Marcel Blaščák, manažér duálneho vzdelávania v dm drogerie markt.
Do projektu duálneho vzdelávania je aktuálne zapojených 17 odborných stredných škôl v rámci celého Slovenska a jedna Obchodná akadémia v Bratislave. Oproti minulému roku pribudli školy v Bardejove, Lučenci a v Trnave. „Tento rok chceme opäť intenzívne pracovať na tom, aby sme do systému zapojili aj ďalšie stredné školy v regiónoch. Hľadáme vhodnú školu na Orave, aby sme pokryli aj tento región. V budúcom školskom roku by mala pribudnúť aj Dunajská Streda,“ predikuje Marcel Blaščák.
Strategické rozhodnutia a rozvoj duálu
„Aktuálne pracujeme na veľkej inovácii v rámci duálu – na elektronickom výkazníctve. Prostredníctvom neho budeme realizovať hodnotenie študentov, evidenciu študijných okruhov aj dochádzku. Doteraz sme tieto procesy riešili výlučne písomnou formou, no teraz plánujeme prechod na platformu EduPage,“ vysvetľuje Marcel Blaščák. Pilotný program, na ktorom sa pracuje už tri roky, finálne odštartuje v 2. polroku a budú doň zapojené dve školy v Prešove a v Poprade. Všetky informácie o štúdiu sa stanú dostupnými inštitúciám a rodičom v reálnom čase. Ide o výrazné zefektívnenie procesov duálneho vzdelávania.
Zároveň tento školský rok dm drogerie markt prichádza s ďalším pilotným projektom. Novou pozíciou Školiteľ duálneho vzdelávania. V každom kraji bude pôsobiť jeden a bude mať na starosti všetkých študentov z daného regiónu. Pilot štartuje pre mestá Bratislava, Trnava a Nitra a spadá doň približne 40 žiakov. Výučba bude prebiehať v blokoch a maximálne interaktívne. „Pomôže nám to zjednotiť procesy vzdelávania a posilniť oblasť komunikácie. V týchto týždňoch pripravujeme učebné plány a inovatívne formy vzdelávania. Každý školiteľ bude zároveň mentorom a oporou študentov počas celého roka,“ vysvetľuje Silvia Fáberová zodpovedná za rozvoj a vzdelávanie v dm drogerie markt.
Zákazník vždy v centre pozornosti
dm drogerie markt vedie na trhu práce v počte študentov duálneho vzdelávania, ktorí následne pôsobia v praxi. Kvalifikovanej pracovnej sily je v oblasti obchodu stále málo a preto je dôležité vyškoliť si budúcich kolegov. V úzkej spolupráci so školami sa v dm snažia nastaviť vzdelávanie tak, aby každý absolvent bol maximálne pripravený pre pôsobenie v dm.
„Po 14. rokoch práce so študentami sa nám stále potvrdzuje, že investícia do duálneho vzdelávania je tou najefektívnejšou, ak chceme mať v tíme šikovných kolegov. Odovzdávame im všetky cenné skúsenosti, pracujeme s nimi presne tak, aby boli v budúcnosti prínosom najmä pre zákazníka. Je jedinečné a často dojímavé sledovať, ako sa z mladých prvákov prichádzajúcich po základnej škole stávajú zrelí mladí ľudia plní skúseností a entuziazmu. Možno to znie ako klišé, ale je to pravda. Vzdelaní študenti s praktickými skúsenosťami sú naša budúcnosť,“ hovorí Marcel Blaščák.
„Z dvoch kolegov stojacich pri zrode dm duálneho vzdelávania je tu dnes silný tím. Ten má aj spolu s inštruktormi na predajni, ktorí sprevádzajú študentov, dokopy viac než 200 ľudí. Prešli sme neuveriteľnou cestou a stále nie sme na konci. Na prvom mieste je zákazník a aj to je dôvod, prečo to všetko robíme. Kupujúci sa k nám vráti, ak bude spokojný nielen s tovarom, ale aj so službami. Preto potrebujeme vysoký počet kvalitných odborníkov. Nechceme byť závislí len na trhu práce. Kamenné predajne vždy boli a aj budú silným predajným miestom,“ potvrdzuje Marcel Blaščák.
Vylúčené skupiny potrebujú pomoc
Samostatnou témou je vzdelávanie marginalizovaných skupín, pre ktoré je určený odbor asistent predaja. „Je to síce beh na dlhé trate, no pre nás je dôležité zodpovedné podnikanie a šanca pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Uvedomujeme si, že existujú deti, ktoré nemajú rovnaké podmienky na vzdelávanie. Fungujú v odlišnom prostredí, kde platia iné pravidlá. Hoci by sa radi vzdelávali, často im v tom bránia zložité životné okolnosti. Investujeme množstvo energie, času a prostriedkov do búrania myšlienkových stereotypov a do poskytovania podpory týmto mladým ľuďom,“ hovorí Marcel Blaščák. Trojročné štúdium končí výučným listom a podmienky štúdia sú nastavené tak, aby reflektovali možnosti a potreby študentov z týchto komunít. Napriek tomu však musia absolvovať celé vzdelávanie, aby získali potrebné zručnosti a kvalifikáciu.
Tento rok začala spoločnosť dm spolupracovať s Helsinským výborom pre ľudské práva. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie možnosti zamestnať sa pre študentov zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia a to vďaka vzdelávaniu na stredných školách. A jednou z prvých úloh bolo mapovanie mäkkých zručností študentov. Nielen tých z vylúčených komunít, ale aj celých tried naprieč ročníkmi. „Sledujeme, ako majú rozvinuté komunikačné zručnosti, a na základe toho cielime vzdelávanie na ich rozvoj. Uvedomujeme si, že ide o dlhodobý proces, no vďaka zanietenosti našich partnerov z občianskych združení (OZ) sa nám darí posúvať ďalej. Spolu s nimi pracujeme nielen so študentmi, ale aj s ich rodičmi. Zaviedli sme efektívnejší systém financovania spolupracujúcich OZ. Spravodlivý, adresný a udržateľný,“ konštatuje Marcel Blaščák.
Unikátne prepojenie školy a praxe
Duálne vzdelávanie s dm je charakteristické unikátnym prepojením školy a praxe doplnenej o zaujímavé workshopy. „K osvedčeným workshopom pribudol tento školský rok pilotný projekt Ja v dm. Jeho cieľom je oficiálne privítanie prvákov v rodine dm. Získajú prehľad o filozofii, histórii a vízii spoločnosti dm. O jej ďalšej budúcnosti, kultúre rozhodovania a všetkých nevyhnutných procesoch,“ popisuje Silvia Fáberová.
Maturanti sa tento rok po prvýkrát stretnú na 3-dňovom workshope Učím sa a rastiem. Jeho kľúčovou úlohou je pripraviť sa na maturitu. Naučiť sa zvládať stres, nastaviť si správne postupy pri štúdiu a najmä ako nezabúdať na psychohygienu, „Skrátka je to návod na to, ako zvládnuť novú etapu života. Záver workshopu je, zároveň, ukončením série vzdelávacích stretnutí Ako rozvíjať svoje JA,“ dodáva na záver Silvia Fáberová.
Ďalšie workshopy a aktivity v rámci dm dual:
• Spoločný deň
• Exkurzia do centrálneho skladu
• Ako rozvíjať svoje JA
• ZáŽiTo(k)
• Tvorivá spolupráca na študentskom časopise dmDUÁL a IG @dm_dual
Výhody duálneho vzdelávania s dm:
• zázemie obľúbenej značky
• istota pracovného miesta
• platená prax = finančná nezávislosť
• nadštandardné vzdelávanie programy
• finančná kompenzácia vybraných nákladov spojených so štúdiom
• viac ako 14 rokov skúseností
Zoznam škôl, ako sa prihlásiť a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk