Duálne vzdelávanie u prievidzského dodávateľa má prvých absolventov

Na snímke pohľad na dielňu duálneho vzdelávania vo firme Brose. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke zľava vedúci duálneho vzdelávania vo firme Brose Marián Lovás, Eva Holúbeková a generálny riaditeľ Brose Prievidza Axel Mallener blahoželajú úspešnej absolventke duálneho vzdelávania. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prievidza 21. júna (TASR) - Duálne vzdelávanie v strojníckych odboroch ukončili prví absolventi, ktorí praxovali u prievidzského dodávateľa automobilového priemyslu, spoločnosti Brose. Študenti stredných odborných škôl (SOŠ) v Prievidzi a Handlovej si prevzali v pondelok v priestoroch firmy okrem výučného listu i európsky certifikát. Viacero z nich plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole.V štúdiu plánuje pokračovať Denis Navrátil zo SOŠ v Handlovej, ktorý podľa svojich slov najskôr nevedel, kam pôjde na strednú školu.doplnil Navrátil. Vo firme, naopak, zostáva pracovať Juraj Zelenák, a to pre dobré podmienky.uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek (SaS). Zároveň pripomenul, že spoločnosť štát doposiaľ podporil sumou viac ako 18 miliónov eur, a to prostredníctvom priamej investičnej podpory, ako i formou nepriamej daňovej dotácie, prípadne ako príspevok na novovytvorené pracovné miesta. Štátny tajomník zároveň vyzdvihol tamojšie centrum výskumu a vývoja, ktoré môže prispieť k rozvoju regiónu, ako i duálne vzdelávanie.skonštatoval Marián Lovás, vedúci duálneho vzdelávania vo firme.Program ukončilo v tomto roku 28 študentov, ide o prvých absolventov tohto projektu v spoločnosti. Dostali výučné listy, maturitné vysvedčenie a európsky certifikát odbornej spôsobilosti. Celkovo je do projektu zapojených vo firme 98 študentov, a to vrátane aktuálnych absolventov, ktorých v septembri nahradia noví, dodal Lovás.Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má v systéme duálneho vzdelávania zapojených najviac študentov v rámci všetkých slovenských krajov, momentálne ide o takmer 1450 žiakov, ozrejmil predseda TSK Jaroslav Baška.doplnil Baška. Vo firme podľa neho zostáva pracovať približne deväť absolventov, niektorí si našli prácu inde a veľa z nich plánuje pokračovať v štúdiu.