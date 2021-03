Duálne vzdelávanie v obchode

Bratislava 25. marca (OTS) - Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou pre žiakov posledných ročníkov základných škôl. Tak ako každý rok majú prihlášky odovzdať do 8. apríla 2021. V tomto školskom roku však bolo ich rozhodovanie trocha ťažšie, keďže vyučovanie prebiehalo prevažne dištančne, nekonali sa dni otvorených dverí na stredných školách, ani nebolo možné budúcim stredoškolákom odprezentovať všetky možnosti priamo na školách. A práve to boli formy, ktorými získavali žiaci najčastejšie informácie o duálnom vzdelávaní v obchode.Duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz, ako aj motivačné finančné ohodnotenie už počas štúdia. Zároveň je, po skončení štúdia, k dispozícii dostatok pracovných miest, príležitostí pre kariérny rast aj adekvátne finančné ohodnotenie.“ hovorí, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO). Vyplynulo to z prieskumov spotrebiteľských preferencií, ktorý realizovala agentúra 2muse vlani v apríli. Viac ako 86 % opýtaných si myslí, že predavačky a predavači si zaslúžia za svoju každodennú snahu nielen ocenenie od zamestnávateľa, ale aj od štátu.,“ dodávaNa exkurziách sa žiaci virtuálne preniesli k zamestnávateľom a z pohodlia domova sa dozvedeli všetky potrebné informácie. Pri tejto forme komunikácie sa žiaci v omnoho vyššej miere zapájajú do diskusie, čím stúpa vzájomná interakcia s budúcimi zamestnávateľmi. „vysvetľuje, líder skupiny pre duálne vzdelávanie, SAMO.Podrobné informácie o výške štipendia, hodinovej mzde za odbornú prax a ďalších benefitoch od jednotlivých obchodných reťazcov, spolu so zoznamom spolupracujúcich stredných škôl, nájdete na: www.podstudovatobchod.sk