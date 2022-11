Duálne vzdelávanie v oblasti obchodu si vyžaduje dôraz na rozvoj

5 dôležitých krokov:

1. Prihlásiť sa na SOŠ, s ktorou dm spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania.

2. Vyplniť online registračný formulár na www.dm-dual.sk a zaslať ho.

3. Stretnúť sa s oblastným manažérom spolu s rodičmi v konkrétnej dm predajni.

4. Prejsť ústnym pohovorom a zabojovať o dm podporu na pohovore, ukázať svoj talent.

5. Získať potvrdenie o podpore dm počas štúdia a priniesť ho na prijímačky.

Bratislava 21. novembra (OTS) - Nový školský rok už beží na plné obrátky a aj tentokrát priviedol do lavíc ďalších študentov duálneho vzdelávania v oblasti obchodu. Spoločnosť dm drogerie markt, ktorá sa rozvoju duálu venuje už jedenásť rokov, oslavuje ďalší významný míľnik na ceste v odovzdávaní praktických skúseností. Formuje totiž prvých maturantov v odbore Obchodná akadémia so zameraním na financie, personalistiku a kontroling. Po skončení strednej školy sa môžu stať platnými členmi tímu dm.V aktuálnom školskom roku študuje s dm 125 študentov stredných odborných škôl. Vzdelávajú sa v troch odboroch. Dva z nich pripravujú budúcich absolventov pre prevádzku. Ide o študijný odbor Obchodný pracovník a Predavač. V nich má dm aktuálne zastúpených 105 dualistov. Tretím v poradí je odbor Obchodná akadémia, ktorý pripravuje študentov na prácu v centrále spoločnosti. Tu sa vzdeláva 20 mladých ľudí.Maturanti v odbore Obchodná akadémia sú historicky prví v histórii dm. „hodnotí maturantka Obchodnej akadémie, dm duálneho vzdelávania Veronika Behanová. Dopĺňa ju spolužiačka: „“ hovorí odborný garant duálneho vzdelávaniaz rezortu Spolupracovník zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami, dm drogerie markt.Ako každý školský rok, ani tentokrát vo vzdelávaní nechýba pestrosť.,“ konštatuje, koordinátor prípravy aktivít pre vzdelávanie, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt.Už tradične sa prváci stretnú na podujatí Spoločný deň, kde im je predstavená spoločnosť dm drogerie markt, jej vedenie, filozofia, kultúra a princípy spolupráce.vysvetľuje, z oddelenia Rozvoj a vzdelávanie, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt.Študentov čaká aj tento rok divadelný workshop ZáŽiTo(k) pod vedením profesionálnych režisérov Silvestra Lavríka a Aleny Weisel Lelkovej. Scenár divadelného predstavenia ako aj samotnú tému vytvárajú dualisti v spolupráci s režisérom počas spoločného týždňa. Po štrnástich dňoch, kedy ich príprava pokračuje na individuálnej úrovni, sa stretávajú a predstavia svoje dielo pozvaným hosťom.hovoríOkrem toho sa všetci študenti bez ohľadu na odbor alebo ročník môžu spolupodieľať na vytváraní študentského časopisu dmDUÁL a tiež na tvorbe obsahu instagramového profilu @dm_dual. Je to ďalšia zručnosť, tentokrát z oblasti marketingu, ktorú môžu zúročiť v budúcnosti. Majú možnosť zapájať sa do konkrétnych procesov a aktivít redakčnej rady.Veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania v tomto školskom roku je workshop Ako rozvíjať svoje JA. Ide o dlhodobý koncept celostného vzdelávania a rozvoj osobnosti pod vedením skúsených odborníkov v danej problematike.Ponúka pestré zážitkovo-formačné stretnutia, počas ktorých sa trénujú viaceré zručnosti ako napríklad kritické myslenie, práca s emóciami, spokojnosť a šťastie, tvorba vízie či využitie času. Rovnako objavovanie svojich talentov a potenciálu, tvorenie zdravých vzťahov, posilňovanie sebadôvery a sebahodnoty. Užitočným je aj budovanie spolupráce a tímu, riešenie problémov či rozhodovanie.“ ozrejmila rozsiahlu náplň vzdelávacej aktivityVzdelávanie mladých ľudí je jednou zo strategických tém spoločnosti dm drogerie markt. Už od prvého ročníka majú študenti možnosť veľmi intenzívne prepájať teóriu s praxou. „“ konštatuje. Okrem kvalitného vzdelávania zameraného na odborný a osobnostný rozvoj podporuje spoločnosť dualistov aj finančne – podnikovým a prospechovým štipendiom, úhradou nákladov spojených so stravovaním počas praxe aj vyučovania v škole, ubytovaním na školskom internáte, či dopravou.potvrdzuje. Rozvoj týchto aktivít spoločenskej zodpovednosti má dm v pláne napĺňať aj naďalej. Je to beh na dlhé trate a potrebná investícia do rozvoja spoločnosti.“ dodáva na záver, z rezortu Spolupracovník zodpovedná za komunikáciu duálneho vzdelávania, dm drogerie markt. Ako sa doň zapojiť?Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk