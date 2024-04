Dubaj začína s výstavbou najväčšieho letiskového terminálu na svete

Dubaj 28. apríla (TASR) - Dubaj v nedeľu oznámil, že začal s výstavbou nového terminálu na medzinárodnom letisku Al Maktoum, ktoré sa tak stane najväčším na svete. Náklady na projekt sa odhadujú na takmer 35 miliárd USD (32,67 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



"Schválili sme návrhy nového terminálu pre cestujúcich na medzinárodnom letisku Al Maktoum a začíname s výstavbou," uviedol šejk Muhammad bin Rášid Ál Maktúm, vládca Dubaja a predseda vlády Spojených arabských emirátov (SAE) na sociálnej sieti X.



Dubajské medzinárodné letisko, známe ako DXB, najrušnejšie na svete, tak presunie značnú časť operácií na toto druhé letisko na okraji mesta. Letisko Al Maktoum, uvedené do prevádzky v roku 2010, zatiaľ získalo len relatívne malý podiel na leteckej doprave v Dubaji, ktoré je rušným medzinárodným uzlom. Úrady však chcú, aby nahradilo hlavné medzinárodné letisko DXB, ktorého poloha v centre mesta bráni ďalšej expanzii.



Letisko Al Maktoum sa nachádza zhruba 45 kilometrov od DXB a počas pandémie ochorenia COVID-19 slúžilo ako parkovisko pre poschodové Airbusy A380 a ďalšie lietadlá spoločnosti Emirates. Odvtedy sa pomaly vracia k životu. Je tiež hostiteľom dubajského leteckého veľtrhu, ktorý sa koná každé dva roky. Nachádza sa na okraji púšte, v ktorej sa dá expandovať.



Po úplnom uvedení nového terminálu do prevádzky bude mať letisko Al Maktoum kapacitu 260 miliónov cestujúcich ročne, čo bude najviac na svete a oveľa viac ako súčasné medzinárodné letisko v Dubaji. Prvá fáza projektu má byť hotová do 10 rokov s kapacitou pre 150 miliónov cestujúcich ročne.



Počet pasažierov, ktorí minulý rok prešli cez medzinárodné letisko DXB, vzrástol na 86,9 milióna zo 66 miliónov cestujúcich v roku 2022. To bolo viac ako 86,3 milióna cestujúcich v roku 2019, poslednom pred pandémiou. Letisko zaznamenalo rekord 89,1 milióna cestujúcich v roku 2018, čo bol preň najrušnejší rok pred pandémiou.



Keďže počty cestujúcich vlani vzrástli, opäť to vyvolalo nový tlak na kapacitu letiska DXB, ktoré sa však nemôže rozširovať, pretože ho obmedzujú obytné štvrte a dve hlavné diaľnice.



(1 EUR = 1,0714 USD)