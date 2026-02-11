Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Ekonomika

Dubajské letisko vlani vybavilo rekordný počet cestujúcich

.
Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Dubaj má výhodnú polohu ako letecký uzol, ktorý zabezpečuje lety medzi Afrikou, Áziou a Európou. V roku 2024 bolo letisko v Dubaji v rámci medzinárodnej prepravy najrušnejšie na svete.

Autor TASR
Dubaj 11. februára (TASR) - Medzinárodné letisko v Dubaji vlani vybavilo rekordných 95,2 milióna cestujúcich. Počet pasažierov sa v roku 2025 zvýšil o 3,1 %, uviedlo letisko vo vyhlásení, ktoré zverejnilo v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Medzinárodné letisko v Dubaji „funguje na hranici fyzickej kapacity a zároveň neustále dosahuje prevádzkovú excelentnosť“, konštatovalo vyhlásenie. Očakáva sa, že počet cestujúcich cez toto letisko v roku 2026 opäť vzrastie, a to na 99,5 milióna, vyjadril sa jeho generálny riaditeľ Paul Griffiths. Počet pasažierov by mohol stúpnuť na 115 miliónov, kým sa v roku 2032 dokončí prechod na dubajské medzinárodné letisko Ál Maktúm, povedal v októbri Griffiths. Letisko za 35 miliárd USD (29,43 miliardy eur) bude mať v priebehu desiatich rokov ročnú kapacitu 150 miliónov cestujúcich, čo bude najväčšia kapacita na svete.

Dubaj má výhodnú polohu ako letecký uzol, ktorý zabezpečuje lety medzi Afrikou, Áziou a Európou. V roku 2024 bolo letisko v Dubaji v rámci medzinárodnej prepravy najrušnejšie na svete. Z hľadiska celkového počtu vybavených pasažierov bolo na druhom mieste za americkým letiskom v Atlante.

(1 EUR = 1,1894 USD)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá