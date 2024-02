Dubnická radnica investovala v 2023 do rekonštrukcií 9,2 milióna eur

Dubnica nad Váhom 7. februára (TASR) - Dubnická radnica investovala v minulom roku do rekonštrukcie objektov a verejných plôch z externých a vlastných zdrojov viac ako deväť miliónov eur. Informoval o tom hovorca mesta Ľubomír Bobák.



"V minulom roku mesto rozdelilo a v niektorých prípadoch ešte rozdeľuje do niekoľkých objemných investičných akcií, zameraných na rekonštrukcie objektov, verejných plôch či na zlepšenie úrovne života v meste 9,2 milióna eur," uviedol Bobák.



Najväčšími investičnými akciami podľa neho boli rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej (takmer tri milióny eur), rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Dubina (viac ako tri milióny eur) a rekonštrukcia budovy bývalej II. základnej školy, kde vzniklo nové vedecko-výskumné centrum za viac ako 1,15 milióna eur.



Takmer 850.000 eur investovalo mesto do rekonštrukcie budovy bývalej základnej umeleckej školy, kde vzniklo 24 nájomných bytov.



Ďalšími významnými investičnými akciami bola revitalizácia vnútrobloku "Účko" za 600.000 eur, vybudovanie 11 nových stojísk kontajnerov (440.000 eur), rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska na Partizánskej ulici (175.000 eur) či vybudovanie nového detského ihriska na sídlisku Centrum I. za 75.000 eur.