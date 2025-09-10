< sekcia Ekonomika
Dubnická radnica začala s revitalizáciou Námestia A. Dubčeka
Na projekt v hodnote 1,6 milióna eur získalo mesto milión eur z Programu Slovensko. Jeho súčasťou je viacero vodozádržných opatrení vrátane siedmich podzemných retenčných nádrží.
Dubnica nad Váhom 10. septembra (TASR) - Dubnická radnica začala s revitalizáciou Námestia Alexandra Dubčeka. Výraznou premenou prejde nielen zóna medzi budovou radnice a poštou, ale aj okolie domu kultúry. Informoval o tom Ľubomír Bobák zo sekretariátu primátora mesta.
Prvé práce sa rozbehli pred budovou zrekonštruovaného mestského úradu. Následne sa pristúpi k zemným prácam, súčasťou ktorých bude výsadba zelene a osadenie podzemných nádrží. „Do nich budeme zo strechy mestského úradu a domu kultúry zachytávať dažďovú vodu. Použije sa na zavlažovanie novej zelene, ktorá v týchto priestoroch pribudne v poslednej fáze. Ide o opatrenie reagujúce na zmenu klímy, prispejeme tak k zníženiu jej dosahov,“ priblížil primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
V rámci projektu sa zmení organizácia dopravy pri dome kultúry, pribudnú nové parkovacie miesta, mobiliár a pred mestským úradom aj herné prvky pre deti. V areáli domu kultúry vyrastie nové exteriérové pódium. Práce by mali ukončiť na jar budúceho roku.
