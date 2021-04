Dubnický atletický štadión zrekonštruujú za viac ako pol milióna eur

Dubnica nad Váhom 19. apríla (TASR) – Dubnická radnica začala s rekonštrukciou atletického štadióna. Celková investícia bude 558.000 eur, Slovenský atletický zväz prispel sumou 250.000 eur. Rekonštrukcia by mala trvať pol roka.



Ako informoval vedúci stavebného úradu Jozef Králik, okrem komplexnej rekonštrukcie šesťdráhového atletického oválu vznikne na západnej strane pri bežeckej rovinke rozbežisko s umelým povrchom, ako aj pieskové doskočisko pre skok do diaľky. V severnej časti oblúka bude vodná priekopa, sektor skoku do výšky a rozbežisko pre hod oštepom. Mesto obnoví aj priestor na vrh guľou, časť pre hod diskom a kladivom a rozbežisko pre skok do výšky. V rámci úpravy okolitého terénu vysejú po vnútornom obvode nový prírodný trávnik.



“V rámci výstavby osadíme nový drenážny systém po vnútornej časti oválu. Na poklad položíme asfaltový koberec, na ktorý bude v časti bežeckej dráhy uložený nový umelý vodopriepustný polyuretánový športový povrch, pri rozbehových dráhach pôjde o vodonepriepustný povrch,” doplnil Králik.



Štyristometrový atletický štadión odovzdali do užívania ešte v roku 2001. Ak by mesto nepristúpilo k jeho obnove, mohlo by prísť o významných pretekárov.



“Za dve dekády používania sa dráha prirodzene opotrebovala a jej obnova sa stala nevyhnutnou. Som veľmi rád, že nám Slovenský atletický zväz na jej komplexnú rekonštrukciu poskytol dotáciu, pretože celková investícia presahuje sumu pol milióna eur. Zároveň by som chcel vyzdvihnúť aj pomocnú ruku zväzu pri technických riešeniach,” uviedol primátor mesta Peter Wolf.