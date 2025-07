Dubovický žiada NKÚ o preverenie hospodárenia Slovakia Travel

Bratislava 4. júla (TASR) - Opozičný poslanec Richard Dubovický (PS) podal podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR na preverenie hospodárenia štátnej rozpočtovej organizácie Slovakia Travel. Existuje podľa neho viacero závažných pochybností o efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti nakladania s verejnými prostriedkami v tejto inštitúcii, ktorá má kľúčovú úlohu pri podpore príjazdového cestovného ruchu na Slovensku.



Najväčším problémom je podľa neho absencia akejkoľvek verejne dostupnej stratégie či vízie, čo znemožňuje systematické plánovanie a kontrolu výdavkov. „Bez jasnej koncepcie sa len ťažko dá hovoriť o efektívnom využívaní financií,“ uviedol Dubovický.



Znepokojujúci je podľa jeho slov aj dramatický pokles zahraničných turistov, ktorí prišli na Slovensko v roku 2024, a to napriek miliónovým výdavkom na podporu príjazdového turizmu. Organizácia zároveň vynakladala značné prostriedky na kampane zamerané na domáci cestovný ruch, hoci ten nepatrí medzi jej hlavné kompetencie.



„V registri zmlúv sa opakovane objavujú kontrakty s tými istými dodávateľmi na poradenstvo a marketingové služby, ktorých prínos je veľmi otázny. Rovnako absentuje jasné vyhodnotenie návratnosti nákladov na účasť Slovenska na výstave Expo v Japonsku,“ doplnil poslanec.



Dubovický preto dal podnet na NKÚ, aby vykonal komplexnú kontrolu rozpočtového plánovania, marketingových výdavkov, zmluvných vzťahov a celkového súladu činnosti Slovakia Travel s jej hlavným poslaním - propagáciou Slovenska v zahraničí. Zdôraznil, že kontrola by sa mala týkať výlučne efektívnosti a hospodárnosti, nie zákonnosti verejného obstarávania, ktorá patrí do pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie.