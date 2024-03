Dubrovník sa snaží získať mesto späť pre miestnych obyvateľov

Dubrovník 16. marca (TASR) - Turistická perla Chorvátska, historické mesto Dubrovník, sa snaží prilákať späť domácich obyvateľov. Vyhnali ich vysoké ceny rezidenčných nehnuteľností po veľkom náraste prenájmov pre turistov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Plán, ktorý sa mesto chystá predložiť na budúci mesiac, zahŕňa zákaz vydávania nových povolení na prenájom súkromných bytov a domov, podľa vzoru iných turistických destinácií v Európe.



Dubrovník, známy svojimi barokovými kostolmi, renesančnými palácmi a veľkolepou polohou na skalnatom pobreží Jadranského mora, je obľúbenou zastávkou výletných lodí. Priťahuje milióny návštevníkov z celého sveta, ktorí prinášajú do národnej ekonomiky potrebné príjmy.



Úspech lokality zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO si však vyžiadal svoju daň. Turisti upchávajú úzke uličky a zvyšujú nájomné. Miestni obyvatelia už obývajú len 30 % rezidenčných nehnuteľností v starom meste.



Starosta Mato Frankovič sa sťažuje, že mladí ľudia odchádzajú, pretože nájmy sú také drahé, že si ich nemôžu dovoliť.



Očakáva, že mestské zastupiteľstvo v apríli schváli nariadenie, ktoré zakáže nové povolenia na prenájom v starom meste a jeho okolí. Tento krok je podľa Frankoviča aj súčasťou záväzku mesta plniť pravidlá UNESCO.



Dubrovník už začal s výkupom bytov, ktoré ponúkne mladým rodinám na 10 rokov. Chce zakázať krátkodobé prenájmy bytov vo väčších domoch.



V roku 2018 obmedzil Dubrovník počet turistov z lodí, ktorí môžu naraz vstúpiť do mesta, na 4000 osôb.



"Budeme chrániť historické základy mesta a umožníme tam ľuďom žiť a tráviť čas," povedal Frankovič.



Aj úrady v iných obľúbených európskych mestách sa snažia získať ich "späť" pre miestnych obyvateľov.



Nie všetci v Dubrovníku však súhlasia so zmenami. Agentúra Hedera Estate, ktorá spravuje približne 150 ubytovacích jednotiek v Dubrovníku, hovorí, že ubytovanie v súkromí je pre komunitu oveľa lepšie v porovnaní s veľkými hotelmi a rezortmi. Z nich majú totiž profit len ich majitelia, často ide o veľké zahraničné hotelové siete.



Bežní obyvatelia však plány radnice vítajú a veria, že vrátia ľudí späť do mesta, pretože "ľudia tvoria mesto".