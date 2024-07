Dúbravská: Ak rezorty splnia ciele, SR získa celú sumu z plánu obnovy

Bratislava 25. júla (TASR) - Pokiaľ rezorty uskutočnia investície a reformy a splnia stanovené míľniky a ciele, Slovensko získa z plánu obnovy celú alokovanú sumu 6,4 miliardy eur. Uviedla to Oľga Dúbravská z Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) v reakcii na informácie portálu Euractiv, podľa ktorého hrozia Slovensku za meškanie pri plnení plánu obnovy sankcie za dve miliardy eur.



"Pokiaľ rezorty zrealizujú investície a reformy a splnia stanovené míľniky a ciele a zabezpečia, že splnené míľniky a ciele nebudú zvrátené, Slovenská republika získa z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti celú alokovanú sumu 6,4 miliardy eur. Väčšie či menšie riziko straty príspevku, prirodzene, vždy existuje. Práve preto je potrebné venovať realizácii opatrení plánu obnovy náležitú pozornosť," vysvetlila Dúbravská.



Doplnila, že z pohľadu možných finančných sankcií sú pre Slovensko rizikové najmä reformy, ktoré vyplývajú z odporúčaní Európskej komisie pre krajinu. "Z investícií možno spomenúť napríklad dekarbonizáciu priemyslu, kde splniť cieľ bez zapojenia najväčšieho producenta CO2 nie je reálne," uviedla Dúbravská.



Portál Euractiv sa odvoláva na dokument, v ktorom vládni analytici vypočítali, čo Slovensku hrozí, ak nezvládne naplniť plán obnovy. V analýze sú podľa portálu uvedené všetky míľniky a ciele v pláne obnovy vrátane tých, za ktoré už Slovensko dostalo peniaze. Najväčšiu škodu podľa portálu môžu míľniky s veľkým omeškaním spôsobiť v piatej platbe, o ktorú chce vláda požiadať do konca tohto roka. Problémom pritom môžu byť dva míľniky - prijatie relevantného zákona o krajinnom plánovaní a ústredného orgánu pre správu nemocníc.



V reakcii Dúbravská prízvukovala, že rezorty pri plnení úloh z plánu obnovy čelia rôznym prekážkam a implementujú opatrenia v unikátnych podmienkach. "Tak ako nie je možné porovnávať rizikovosť opatrení plánu obnovy navzájom, nie je vhodné porovnávať ani úspešnosť rezortov. Každý z nich je zodpovedný za rozličné opatrenia, ktorých implementácia si vyžaduje rôzne nasadenie," vysvetlila.



Pripomenula, že NIKA predkladá pravidelne vláde informácie o investíciách a reformách, ktorým treba venovať pozornosť, a zároveň navrhuje opatrenia na riešenie. V takzvanom semafore žiadostí o platbu sa pritom sústredia najmä na výhľadovo najbližšiu žiadosť o platbu.



"Semafor informuje o dodržaní termínu na splnenie míľnikov a cieľov v termíne stanovenom v záväznom dokumente vydanom Radou EÚ a rizikách, že míľniky a ciele nebudú splnené do plánovaného termínu predloženia žiadosti o platbu," priblížila Dúbravská s tým, že priebežne sa sleduje stav napredovania všetkých opatrení.