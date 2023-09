Duda:Poľsko podporuje Ukrajinu pri vývoze jej obilia do tretích krajín

Varšava 24. septembra (TASR) - Poľsko je naďalej pripravené podporiť Ukrajinu pri vývoze jej obilia do tretích krajín. Vyhlásil to v nedeľu prezident Andrzej Duda. Je potrebné urobiť všetko pre to, aby bola tranzitná preprava čo najrozsiahlejšia, povedal Duda pre televíznu stanicu TVP1. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Obilie možno prepravovať prostredníctvom špeciálnych koridorov tam, kde ho skutočne potrebujú, a to do najchudobnejších krajín sveta, povedal poľský prezident. Duda zároveň obhajoval nedávne rozhodnutie svojej vlády pokračovať v zákaze predaja ukrajinského obilia na poľskom trhu. Vláda musela prijať radikálne rozhodnutia, aby podporila poľských poľnohospodárov a ochránila domáci trh, povedal.



Poľsko minulý týždeň predĺžilo zákaz dovozu ukrajinského obilia a vzoprelo sa tak rozhodnutiu Európskej komisie (EK). To viedlo k diplomatickej roztržke s Kyjevom. Poľsko je pritom jedným z najskalnejších podporovateľov Ukrajiny od začiatku invázie vlani vo februári.



EK skôr tento mesiac oznámila, že zákaz dovozu nepredĺži. Argumentovala tým, že narušenia trhu v najdotknutejších piatich členských štátoch EÚ boli odstránené. Zákaz dovozu ukrajinského obilia predĺžili aj Slovensko a Maďarsko.