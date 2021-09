Dudince majú nové zmluvy na dodávku zemného plynu a elektriny

Dudince 23. septembra (TASR) – Mesto Dudince v Krupinskom okrese má nové zmluvy na dodávku zemného plynu a elektrickej energie na roky 2022 až 2023. Pre TASR to uviedol primátor Dušan Strieborný.



Pripomenul tiež, že zmluvy podpísal v auguste tohto roka. „V porovnaní s cenami týchto komodít podľa platných zmlúv na roky 2020 až 2021 sú výrazne vyššie. Zemný plyn má zvýšenie o 78 percent a elektrická energia o 73 percent,“ spomenul s tým, že samospráva neprevádzkuje žiadnu centrálnu kotolňu. Ako zdroj tepla v budovách, ktoré sú majetkom mesta, využíva mesto zemný plyn. Sú to budova mestského úradu, zdravotné stredisko, budova požiarnej zbrojnice, Spojenej školy Dudince a aj dva hospodárske dvory. Patria sem aj tri budovy domov služieb, ktorých súčasťou je aj 10 nájomných bytov. „V 90 nájomných bytoch je zdrojom tepla elektrická energia,“ uzavrel primátor.



Cena tepla pre odberateľov štátnych teplární by mohla v budúcom roku vzrásť približne o desať percent, a to napriek úsporám, ktoré prinieslo združenie teplární v Košiciach, Martine, Žiline, Zvolene, Trnave a Bratislave do spoločnosti MH Teplárenský holding. Príčinou pravdepodobného rastu ceny tepla je extrémne zvýšenie cien emisných povoleniek a cien plynu, uviedlo v pondelok (20.9.) na stretnutí s novinármi vedenie MH Teplárenského holdingu.



„Zvýšenie z nášho pohľadu nebude dramatické. Nárast bude na úrovni desiatich percent,“ povedal obchodný riaditeľ MH Teplárenský holding Vojtech Červenka. Ceny emisných povoleniek sa za posledný rok zdvojnásobili, keď sa v súčasnosti obchodujú za približne 60 eur za tonu vypusteného oxidu uhličitého a ešte razantnejšie, a to medziročne o 180 % vzrástla cena plynu.