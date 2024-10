Duleba: Na dovoz ruského plynu treba konzorcium

Bratislava 14. októbra (TASR) - Dovoz ruského zemného plynu by mohol pokračovať, pokiaľ sa vytvorí konzorcium, ktoré ho na rusko-ukrajinskej hranici nakúpi a bude platiť Ukrajine za tranzit. Po odmietnutí Ukrajiny predĺžiť zmluvu s ruským Gazpromom na tranzit plynu je to podľa zahraničnopolitického analytika a profesora na Prešovskej univerzite Alexandra Dulebu jediný spôsob, ako na Slovensko ruský plyn dostať. Duleba to povedal v relácii CD Klub Pavla Demeša v TASR TV.



"Ja si myslím, že tam to ide. Ak tu budeme chcieť mať ruský plyn, tak to iba takto bude fungovať," uviedol Duleba. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ minulý týždeň po rokovaní s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) potvrdil, že Ukrajina zmluvu s Gazpromom nepredĺži. "Ukrajinci nechcú mať zmluvný vzťah o tranzite s ruskými spoločnosťami, aby im ruské spoločnosti platili za tranzit cez územie Ukrajiny," priblížil Duleba.



Zaujímavá bola podľa analytika ponuka ukrajinského premiéra, aby Slovensko podporilo vznik východoeurópskeho plynárenského hubu na základe zásobníkov plynu na Ukrajine. Ich kapacita niekoľkonásobne prekračuje celoročnú spotrebu Slovenska. Vzhľadom na pokračujúci vojenský konflikt sú však obchodníci v tomto roku pri využívaní ukrajinských zásobníkov opatrní.



Nadchádzajúcu zimu bude Ukrajina pre vojnou poškodenú infraštruktúru čeliť výraznému nedostatku elektrickej energie. Slovensko spolu s Poľskom, Rumunskom a Maďarskom môžu časť chýbajúcej elektriny dodať, no na vyššie vývozy elektriny bude treba modernizáciu prenosových sietí.



Duleba upozornil aj na slabé využívanie prostriedkov, ktoré v rámci pomoci Ukrajine ponúka Európska únia. Zatiaľ čo Poľsko z týchto peňazí stavia diaľnicu k Ľvovu a Rumunsko už postavilo nový hraničný priechod na Ukrajinu, Slovensko iba dokončuje prípravu projektu na rozšírenie priechodu Užhorod - Vyšné Nemecké.