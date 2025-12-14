< sekcia Ekonomika
Dürr vyzval na zrušenie plánovaného zákazu spaľovacích motorov
Autor TASR
Berlín 14. decembra (TASR) - Predseda nemeckej Slobodnej demokratickej strany (FDP) Christian Dürr vyzval Európsku komisiu (EK) na úplné zrušenie plánovaného zákazu spaľovacích motorov v EÚ. To, čo predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová prezentuje ako zmierneniu zákazu, je v skutočnosti „drzý pokus o podvod“, uviedol v rozhovore pre médiá vydavateľského domu Funke Mediengruppe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nepatrné uvoľnenie zďaleka nepostačuje na zabezpečenie budúcnosti automobilového priemyslu, povedal Dürr. Emisné limity pre výrobcov, ktoré Komisia v podstate plánuje ponechať bez zmeny, nijako nepomôžu ochrane klímy, pre odvetvie však budú mať zničujúce dôsledky, dodal. „Táto regulácia musí byť úplne zrušená, pretože ničí základy našej priemyselnej sily bez toho, aby vytvorila akúkoľvek ekologickú pridanú hodnotu,“ zdôraznil predseda strany, ktorá vo voľbách vo februári tohto roka neprekročila päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu.
Členské štáty EÚ a Európsky parlament sa v roku 2022 dohodli, že nové vozidlá v Únii nesmú od roku 2035 počas prevádzky vypúšťať žiadny oxid uhličitý. Komisia po tlaku zo strany automobilového priemyslu a viacerých štátov vrátane Nemecka oznámila, že nariadenia o zákaze spaľovacích motorov preskúma. Návrhy zmien by mala predložiť v utorok (16. 12.). Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou by Komisia mala odporučiť, aby aj po roku 2035 boli povolené nové vozidlá so spaľovacou technológiou.
Manfred Weber, predseda Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá jej najväčšou frakciou v Európskom parlamente, vo štvrtok (11. 12.) po stretnutí s Leyenovou uviedol, že na základe nových návrhov Komisie budú musieť automobilky v prípade nových vozidiel predávaných v EÚ od roku 2035 znížiť ich emisie o 90 % a nie o 100 %.
