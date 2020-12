Duševné zdravie zamestnancov má vplyv aj na finančné výsledky firiem

Bratislava 8. decembra (TASR) – Duševné zdravie má vplyv nielen na výkonnosť a produktivitu zamestnancov, ale v konečnom dôsledku aj na samotné finančné výsledky firiem. Upozornili na to Americká obchodná komora, odborníci z neziskového sektora a zamestnávatelia.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí celosvetovo depresiou 322 miliónov ľudí. Na základe odhadov trpí depresiou 350.000 Slovákov a ďalších 700.000 má príznaky, ktoré si vyžadujú pomoc. Depresia pritom ovplyvňuje výkonnosť v práci a môže spôsobiť až 25-percentný pokles v produktivite zamestnanca.



"Zamestnanci, ktorí trpia depresiou, síce chodia do práce, no nie sú schopní ju napĺňať," vysvetlila psychiatrička zo spoločnosti No More Stigma Miroslava Palušná s tým, že títo pracovníci fungujú v "obmedzenom režime" a niekedy nie sú schopní vykonávať ani ľahšie úlohy.



"Na depresiu spotrebujeme ročne finančné zdroje v minimálnej výške 71 miliónov eur. Vysoké percento pacientov s depresiou sa nelieči, čo môže spôsobovať výpadok na produktivite do 700 miliónov eur ročne a pre niektorých zamestnávateľov sa tieto náklady môžu pohybovať na úrovni 220.000 eur a viac," vyčíslil Róbert Babeľ z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Preto je podľa neho dôležité iniciovať vnútri firiem aktivity v spolupráci s odborníkmi, ktoré pomôžu včasnej diagnostike, a tým skoršej a adekvátnej terapii.



Viaceré spoločnosti už pritom tému depresie podchytili dávnejšie. Starajú sa o svojich zamestnancov a o ich duševné zdravie napríklad vzdelávaním o tom, ako si zadeliť čas, prečo je dôležitý spánok alebo ako praktizovať psychohygienu ako prevenciu pred úzkosťami.