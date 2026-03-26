Duslo pripravuje výstavbu granulačnej linky za 200 miliónov eur
Autor TASR
Šaľa 26. marca (TASR) - Spoločnosť Duslo Šaľa zvažuje výstavbu novej granulačnej linky v hodnote 200 miliónov eur. O investícii rozhodne vedenie firmy do konca tohto roka. Realizácia investície bude závisieť od stabilných a cenovo primeraných podmienok na trhu s energiami, jej efektívnosti a tiež od možnosti získania podpory na realizáciu investície, potvrdil generálny riaditeľ Dusla Pavel Hanus.
O novej univerzálnej granulačnej linke spoločnosť uvažuje v súvislosti s modernizáciou výrobne hnojív. Na existujúcej granulačnej linke firma vyrába rôzne typy granulovaných hnojív. Linka je však technologicky i morálne zastaralá, bude potrebovať buď výmenu, alebo minimálne modernizáciu. „Momentálne prebieha tender, uvidíme, aká cena z neho vzíde. Predpokladaná investícia sa pohybuje od 150.000 do 200.000 eur,“ skonštatoval Hanus.
Predseda Predstavenstva Duslo Šaľa Petr Cingr doplnil, že spoločnosť by uprednostnila novú linku pred modernizáciou starej. Dôvodom je možnosť väčšej kapacity, vyššej energetickej efektivity, dosiahnutia nižších emisií. „Záležať však bude na cene, či nájdeme nejakú schému na podporu a ako vyjde ekonomika tohto riešenia,“ povedal Cingr.
Podľa slov Hanusa musí mať projekt zabezpečenú návratnosť, ktorá v súčasnosti vychádza vysoko nad 10 rokov. „Určite sa budeme uchádzať o každú formu pomoci, či už to bude pomoc zo Slovenskej republiky, Modernizačného fondu alebo niečoho podobného,“ skonštatoval s tým, že v chemickom priemysle všeobecne klesli investície v porovnaní s rokom 2022 o 90 percent. „Dnes nikto neinvestuje, je to o tom, že ekonomika nevychádza.“
Premiér Robert Fico (Smer-SD) počas rokovania s vedením Dusla v utorok (24. 3.) potvrdil, že o možnej podpore investície zo strany štátu budú obidve strany rokovať. „Táto investícia do modernej linky by bola významným príspevkom k hospodárskemu rastu. Ak by sa začala realizovať v roku 2027, možno čiastočne už v roku 2026, a mala by byť finalizovaná v roku 2028 až 2029, tak tá suma peňazí je naozaj významnou sumou k hospodárskemu rastu,“ povedal premiér.
