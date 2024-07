Duslo Šaľa hospodárilo vlani so stratou 32,8 milióna eur

Šaľa 3. júla (TASR) - Spoločnosť Duslo Šaľa hospodárilo v minulom roku so stratou 32,834 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol hospodársky výsledok o 156,463 milióna eur. Podľa zhodnotenia podpredsedu predstavenstva Petra Bláhu sa na hospodárskom výsledku odrazili problémy chemického priemyslu, ktorým čelí celá Európa, ale aj trojmesačný výpadok výroby čpavku a nadväzujúcich prevádzok z dôvodu poruchy technologického zariadenia. Spoločnosť zamestnávala ku koncu roka 1942 zamestnancov.



Tržby za vlastné výrobky, tovary a služby v roku 2023 dosiahli výšku 540,006 milióna eur, čo je medziročný pokles o 47,3 percenta. Výrazný pokles tržieb zdôvodnila firma najmä nižším objemom predaja hnojív a technických produktov na báze močoviny z dôvodu nútenej odstávky výrobne Čpavok 4. Zároveň poklesli predajné ceny pod vplyvom poklesu cien vstupných surovín. Rozhodujúci podiel na tržbách (83 %) mal predaj hnojív a technických produktov na báze močoviny.



Spoločnosť svoju produkciu predáva do takmer 50 krajín sveta, čo potvrdzuje aj podiel exportu. Ten dosiahol 89 % z celkového objemu tržieb za vlastné výrobky.



Minuloročné investície dosiahli 47 miliónov eur. Jednou z najvýznamnejších ekologických investičných akcií bol systém terciárnej redukcie. Zásadným spôsobom sa znížila produkcia skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v jednej z výrobní kyseliny dusičnej.



Podľa vyjadrenia Bláhu zaznamenal chemický priemysel v Európe v roku 2023 najhoršie obdobie vo svojej novodobej histórii. Výhľad do budúcnosti nenaznačuje pozitívnejšie trendy. "Ekonomická sila Európskej únie postupne klesá, Európa prestáva byť konkurencieschopná," poznamenal Bláha.



Trh s minerálnymi hnojivami a gumárenskými chemikáliami vlani čelil permanentným výkyvom cien základných vstupov, v prípade Dusla zemného plynu a elektrickej energie. Novým, doteraz neznámym fenoménom sa stal obrovský nárast exportu zo strany mimoeurópskych producentov, ktorí majú prístup k lacnejším surovinám a energiám. Nárasty importov hnojív do Európy sú podľa oficiálnych štatistík na úrovni stoviek percent.