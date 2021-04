Duslo Šaľa hospodárilo vlani so ziskom 11,491 milióna eur

Šaľa 4. apríla (TASR) – Spoločnosť Duslo, a. s., Šaľa ukončila rok 2020 s kladným hospodárskym výsledkom pred zdanením vo výške 11,491 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 876.000 eur.



„Vyhlásenie pandémie pre šírenie nového koronavírusu malo pre mnohé odvetvia fatálne následky. Na chod a fungovanie našej spoločnosti pandémia nemala zásadný vplyv, aj keď sme museli čeliť mnohým výzvam. Dodržiavanie nariadení Úradu verejného zdravotníctva a plnenie veľkého množstva rýchlo sa meniacich opatrení si vyžadovalo veľké úsilie, ale aj nemalé finančné prostriedky,“ zhodnotila uplynulý rok finančná riaditeľka Kvetoslava Trenčianska.



Celkové tržby dosiahli 353,117 milióna eur, čo je medziročný pokles o 11,3 percenta. Rozdiel bol podľa hodnotenia Trenčianskej spôsobený poklesom predajných cien výrobkov anorganickej chémie a poklesom objemu predaja a predajných cien výrobkov organickej chémie. Spoločnosť bola nútená obmedziť výrobu gumárenských chemikálií z dôvodu zníženia výroby pneumatík u zákazníkov.



Pokles realizačných cien zaznamenala anorganická časť výroby takmer pri všetkých produktoch, zároveň tu však došlo k zníženiu cien vstupov a k miernemu nárastu objemu výroby a predaja, čo spôsobilo, že anorganika ukončila rok v pozitívnych číslach. „A to aj napriek tomu, že počas roka sme museli čeliť štyrom mimoriadnym odstávkam výrobne čpavku, ktorej opätovné uvedenie do prevádzky znamenalo výrazné zvýšenie nákladov,“ uviedla finančná riaditeľka.



Objem investícií predstavoval počas uplynulého roka v zmysle použitých IFRS pravidiel, bez nákupu emisných povoleniek, sumu 31,063 milióna eur. Z tejto sumy viac ako 85 percent tvorili obnovovacie investície. Finančná situácia spoločnosti k 31. 12. 2020 bola stabilná, celková zadlženosť na úrovni 44,45 percenta bola nižšia ako v roku 2019. Ku koncu roka zamestnávala firma 1973 zamestnancov, čo je medziročný pokles o 26 pracovníkov. Prijímanie nových zamestnancov bolo obmedzené, vo väčšej miere sa začal využívať inštitút práce z domu.