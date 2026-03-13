< sekcia Ekonomika
Duslo Šaľa obmedzilo časť výroby čpavku, výroba hnojív pokračuje
Autor TASR
Šaľa 13. marca (TASR) - Spoločnosť Duslo Šaľa obmedzila časť výroby čpavku. Dôvodom tohto opatrenia je vývoj na Blízkom východe, ktorý spôsobil výrazný nárast a kolísanie cien zemného plynu na svetových trhoch. Obmedzenie výroby čpavku nespôsobí pozastavenie výroby hnojív, ktorá stále pokračuje, potvrdila pre TASR personálna riaditeľka spoločnosti Silvia Karásiková.
Podľa vyjadrenia Karásikovej tvorí zemný plyn najväčšiu časť variabilných nákladov. „Krajiny Blízkeho východu sú dôležitými výrobcami hnojív, preto môžeme očakávať nárast cien hnojív. Ak trh s hnojivami nebude vedieť akceptovať zvýšené ceny, bude to mať negatívny vplyv na produkciu.“
Vojenská a politická situácia na Blízkom východe je nepredvídateľná. Duslo Šaľa bude prijímať ďalšie opatrenia v závislosti od vývoja situácie a času trvania tohto nežiadúceho stavu, skonštatovala Karásiková. Aktuálne obmedzenie časti výroby nemá podľa jej slov vplyv na pracovný režim zamestnancov šalianskej fabriky.
