Duszczyk:Poľsko preinvestuje miliardy eur na ochranu východných hraníc

Varšava 17. januára (TASR) - Osemdesiat percent nákladov na výstavbu plota na hranici s Bieloruskom, ktorý má zabrániť nelegálnej migrácii, zaplatilo Poľsko. Uviedol to vo štvrtok poľský minister vnútra Maciej Duszczyk. Spresnil, že pri tejto stavbe fondy EÚ Varšava využíva na technické doplnky a na zlepšenie cestnej infraštruktúry v pohraničnej zóne. Z čisto vojenského hľadiska dobudovanie účinných technických a prírodných bariér pozdĺž hraníc má stáť 2,3 miliardy eur, informuje spravodajca TASR.



Duszczyk to uviedol na uzavretom poľsko-bieloruskom hraničnom priechode Polowce-Pieščatka pred skupinou európskych novinárov, ktorí pricestovali do Poľska na pozvánku poľského predsedníctva v Rade EÚ.



Novinári boli oboznámení s výstavbou plota, ktorý má zabrániť vstupu nelegálnych migrantov, prístupom pohraničnej stráže k žiadateľom o azyl a oboznámili sa aj s programom ochrany hraníc Shield East určeným na obranu východného krídla NATO.



Pred dvoma týždňami tento priechod navštívili aj členovia Európskej komisie.



Poľsko začalo budovať 5,5 metra vysoký a 187 kilometrov (km) dlhý oceľový plot zakončený ostnatým drôtom koncom leta 2021. Plot bol dokončený v júni 2022 za vyše 375 miliónov eur. V neskoršej fáze pribudla aj elektronická bariéra v dĺžke 206 km, s 3000 kamerami s nočným videním a pohybovými senzormi za cenu 71,8 milióna eur.



Cieľom plota je zablokovať prechod nelegálnych migrantov, ktorí sa podľa ministra Duszczyka do Bieloruska dostávajú organizovanými letmi s ruskými študentskými vízami.



Duszczyk pre TASR potvrdil, že Poľsko uhradilo 80 percent nákladov na plot. Fondy EÚ, ktorá nepodporuje výstavbu hraničných bariér, Poliaci využili na nákup kamier na nočné videnie nainštalovaných na desaťmetrových stĺpoch nad plotom.



Pripomenul, že vlani Európska komisia vyčlenila 170 miliónov eur na posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ pre členské štáty hraničiace s Ruskom a Bieloruskom. Poľsko z tejto sumy získalo 52 miliónov eur, ktoré chce použiť aj na výstavbu cestnej infraštruktúry v blízkosti hraničného plota, aby sa pohraničná stráž mohla rýchlejšie pozdĺž neho pohybovať a zasahovať na miestach, kde došlo k porušeniu integrity hraníc.



Priechod Polowce-Pieščatka je zároveň pre Poľsko, EÚ aj NATO vojenskou zábranou pre možnú nepriateľskú inváziu smerom z Bieloruska od mesta Brest. Široký cestný priechod je na dvoch miestach za sebou zatarasený prepojenými kamennými ježkami, pred ktoré možno rýchlo nainštalovať pozemné míny. Okolité husté lesy tvoria prirodzenú prekážku na postup vojenskej techniky, aj preto Poliaci plánujú investovať aj do prekážok prírodného typu na svojej východnej hranici.



Predstavitelia poľskej armády novinárom pripomenuli, že Poľsko musí chrániť približne 800 km dlhé východné hranice. Vlani Varšava na obranu vynaložila 4,14 % HDP a tohto roku chce dosiahnuť úroveň 4,7 %. Aj vďaka tomu by Poľsko do roku 2028 chcelo dobudovať účinné technické a prírodné bariéry (stromy, mokrade) pozdĺž kritických úsekov hranice s Kaliningradom a Bieloruskom, čo bude štátnu kasu stáť okolo 2,3 miliardy eur.