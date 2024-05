Dutko: Spolupráce slovenských a kórejských podnikateľov vyzerá nádejne

Bratislava 19. mája (TASR) - Rozvoj ďalšej spolupráce medzi slovenskými a kórejskými firmami vyzerá nádejne. Podnikateľská misia, ktorá bola v Južnej Kórei tento týždeň, dopadla pozitívne, zhodnotil po jej skončení senior konzultant Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Michal Dutko.



"Pre nás je dôležité, aby mali pozitívne výstupy hlavne podnikatelia a akademici, ktorých sme na cestu prizvali. Zatiaľ čo mám ohlasy, tak všetci podnikatelia boli príjemne prekvapení jednak Kóreou a jednak aj kvalitou B2B stretnutí a networkingových podujatí, cez ktoré sa dostali k dôležitým kontaktom na kórejskej strane," priblížil.



Väčšia skupina slovenských podnikateľov bola súčasťou delegácie v rámci pracovnej cesty ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) v Južnej Kórei. Absolvovali počas nej napríklad networkingové podujatie na zastupiteľskom úrade SR v Soule, ktorého sa zúčastnilo cez 25 podnikateľov z kórejskej strany. Ďalšiu takúto akciu mali aj vo významnom priemyselnom centre krajiny Ulsan.



"Určite to vyzerá nádejne, ale nedá sa dopredu povedať, či z toho nakoniec aj niečo bude. Záleží dosť veľa aj na samotných podnikateľoch a na tom, aké follow-up kroky urobia do budúcnosti. My zo SARIO im samozrejme budeme k dispozícii a budeme ich podporovať, ako budeme vedieť," doplnil Dutko.



Južná Kórea je najvýznamnejším ázijským a celkovo štvrtým najväčším investorom na Slovensku. Objem priamych zahraničných investícií z tejto krajiny predstavuje približne 3,6 miliardy eur. V SR je etablovaných viac ako 100 kórejských spoločností, najmä v oblasti automobilového priemyslu a elektroniky.