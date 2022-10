Dva návrhy Tarabu o nájme pozemkov a palivách sa dostali do 2. čítania

Bratislava 4. októbra (TASR) – Parlament v utorok posunul do druhého čítania dva návrhy zákonov z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu. Ide o novelu zákona upravujúcu nájom poľnohospodárskych pozemkov a návrh na zrušenie povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré dodávajú pohonné látky benzín a naftu na územie SR, primiešavať bio zložku.



Taraba v návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov chce zaviesť právo Slovenského pozemkového fondu (SPF) odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času nájmu v prípade, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára.



SPF by mal byť povinný vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nevyužíva prenajatú pôdu na poľnohospodársku činnosť, na ktorý je pozemok určený. Nájomca má byť povinný vždy ku koncu kalendárneho roka predložiť fondu čestné vyhlásenie s overeným podpisom nájomcu, že prenajatá pôda sa využíva s pravidlami uvedenými v nájomnej zmluve.



Do druhého čítania plénum posunulo aj Tarabovu novelu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Výsledkom majú byť podľa neho nižšie výsledné ceny palív a predpokladá viac plôch poľnohospodárskej pôdy pre pšenicu.