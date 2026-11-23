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Dva páry vlakov Košice-Viedeň sú jednou z hlavných noviniek grafikonu
Nový cestovný poriadok na železniciach 2026/2027 zároveň zohľadňuje pokračujúcu modernizáciu železničnej infraštruktúry, ktorá si niekde aj naďalej vyžiada obmedzenia a náhradnú autobusovú dopravu.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Medzi najvýraznejšie novinky nového cestovného poriadku vlakov, ktorý začne platiť od nedele 13. decembra, patria dva páry priamych vlakov medzi Košicami a Viedňou, skrátenie jazdného času expresov Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami a rozšírenie hodinového spojenia Bratislavy so Žilinou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v pondelok informovala, že zároveň obnoví priame spojenie Nitry s Bratislavou-Novým Mestom a upraví regionálne aj medzinárodné vlakové spojenia. Cestovné lístky na vlaky podľa nového grafikonu sa budú dať zakúpiť od 1. decembra.
Nový cestovný poriadok na železniciach 2026/2027 zároveň zohľadňuje pokračujúcu modernizáciu železničnej infraštruktúry, ktorá si na niektorých tratiach aj naďalej vyžiada obmedzenia a náhradnú autobusovú dopravu.
„Jednou z najvýznamnejších noviniek je obnovenie priameho železničného spojenia Košíc s Viedňou. ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom ÖBB predĺži dva páry expresov Tatran, ktoré premávajú medzi Košicami a Bratislavou, až do rakúskej metropoly. Cestujúci z východného a severného Slovenska tak získajú možnosť cestovať do Viedne bez prestupu v Bratislave. Vlaky budú zastavovať na stanici Wien Hauptbahnhof a pokračovať až do stanice Wien Westbahnhof,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Nové spojenia budú súčasťou pravidelného hodinového intervalu expresov medzi Bratislavou a Košicami. Cestujúci budú mať vo vlakoch k dispozícii aj reštauračný vozeň. Viac možností cestovania pribudne aj medzi Bratislavou a Viedňou cez Marchegg. Nový večerný pár regionálnych expresov doplní existujúce spojenia a rozšíri hodinový interval vlakov až do neskorých večerných hodín.
Na hlavných vnútroštátnych trasách sa zmení najmä jazdný čas vybraných expresov a rozsah spojení. Expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami skrátia jazdný čas o deväť až desať minút, pričom expresy Kriváň zvládnu celú trasu za štyri hodiny a 44 minút. Ostatné expresy Tatran prejdú trasu za päť hodín a 11 minút. Zachovaný zostáva hodinový interval diaľkových vlakov medzi Bratislavou a Košicami.
Rýchliky Považan, ktoré doteraz premávali len po Púchov, budú predĺžené až do Žiliny. Novinkou bude aj zastavovanie v Bytči. Všetky priame rýchliky Fatran medzi Žilinou a Zvolenom budú vedené v celej trase cez Banskú Bystricu. Nočné rýchliky Zemplín medzi Bratislavou a Humenným opäť umožnia prepravu automobilov vo vybraných dňoch. Služba bude do konca marca 2027 poskytovaná v skúšobnom režime, počas ktorého ZSSK overí záujem cestujúcich. V nočných vlakoch budú naďalej k dispozícii aj modernizované lôžkové vozne.
Medzinárodný vlak Pendolino Košičan skráti cestu z Prahy do Košíc o 33 minút a opačne o 16 minút. Nočný vlak Slovakia z Prahy bude prichádzať do Košíc o 7.27 h a do Humenného o 9.27 h, teda o 62 minút skôr.
Vlaky Railjet xpress medzi Bratislavou a Zürichom budú premávať cez Marchegg. Ďalšie rozšírenie spojení do Švajčiarska a Rakúska sa plánuje od 10. júla 2027, keď by mal pribudnúť ďalší pár vlakov do Zürichu a Bregenzu. Na linke Praha - Bratislava - Budapešť zostanú v prevádzke moderné súpravy ComfortJet a Railjet.
Na spojení Košice - Budapešť zostáva zachovaných sedem párov vlakov v dvojhodinovom intervale. Dôležitou zmenou pre cestujúcich bude povinná rezervácia miesta vo všetkých vlakoch na celej trase.
Nový cestovný poriadok na železniciach 2026/2027 zároveň zohľadňuje pokračujúcu modernizáciu železničnej infraštruktúry, ktorá si na niektorých tratiach aj naďalej vyžiada obmedzenia a náhradnú autobusovú dopravu.
„Jednou z najvýznamnejších noviniek je obnovenie priameho železničného spojenia Košíc s Viedňou. ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom ÖBB predĺži dva páry expresov Tatran, ktoré premávajú medzi Košicami a Bratislavou, až do rakúskej metropoly. Cestujúci z východného a severného Slovenska tak získajú možnosť cestovať do Viedne bez prestupu v Bratislave. Vlaky budú zastavovať na stanici Wien Hauptbahnhof a pokračovať až do stanice Wien Westbahnhof,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Nové spojenia budú súčasťou pravidelného hodinového intervalu expresov medzi Bratislavou a Košicami. Cestujúci budú mať vo vlakoch k dispozícii aj reštauračný vozeň. Viac možností cestovania pribudne aj medzi Bratislavou a Viedňou cez Marchegg. Nový večerný pár regionálnych expresov doplní existujúce spojenia a rozšíri hodinový interval vlakov až do neskorých večerných hodín.
Na hlavných vnútroštátnych trasách sa zmení najmä jazdný čas vybraných expresov a rozsah spojení. Expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami skrátia jazdný čas o deväť až desať minút, pričom expresy Kriváň zvládnu celú trasu za štyri hodiny a 44 minút. Ostatné expresy Tatran prejdú trasu za päť hodín a 11 minút. Zachovaný zostáva hodinový interval diaľkových vlakov medzi Bratislavou a Košicami.
Rýchliky Považan, ktoré doteraz premávali len po Púchov, budú predĺžené až do Žiliny. Novinkou bude aj zastavovanie v Bytči. Všetky priame rýchliky Fatran medzi Žilinou a Zvolenom budú vedené v celej trase cez Banskú Bystricu. Nočné rýchliky Zemplín medzi Bratislavou a Humenným opäť umožnia prepravu automobilov vo vybraných dňoch. Služba bude do konca marca 2027 poskytovaná v skúšobnom režime, počas ktorého ZSSK overí záujem cestujúcich. V nočných vlakoch budú naďalej k dispozícii aj modernizované lôžkové vozne.
Medzinárodný vlak Pendolino Košičan skráti cestu z Prahy do Košíc o 33 minút a opačne o 16 minút. Nočný vlak Slovakia z Prahy bude prichádzať do Košíc o 7.27 h a do Humenného o 9.27 h, teda o 62 minút skôr.
Vlaky Railjet xpress medzi Bratislavou a Zürichom budú premávať cez Marchegg. Ďalšie rozšírenie spojení do Švajčiarska a Rakúska sa plánuje od 10. júla 2027, keď by mal pribudnúť ďalší pár vlakov do Zürichu a Bregenzu. Na linke Praha - Bratislava - Budapešť zostanú v prevádzke moderné súpravy ComfortJet a Railjet.
Na spojení Košice - Budapešť zostáva zachovaných sedem párov vlakov v dvojhodinovom intervale. Dôležitou zmenou pre cestujúcich bude povinná rezervácia miesta vo všetkých vlakoch na celej trase.